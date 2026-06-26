Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

O Uruguai pode ser eliminado? Confira cenários para a última rodada

Celeste precisa vencer a Espanha ou dependerá de outros resultados para avançar

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 21h14
Jogadores de futebol uruguaios, vestindo uniformes azuis claros e shorts pretos, caminham em fila por um corredor escuro. O jogador central, com a camisa 8 e chuteiras rosa, passa a mão no cabelo. Outros jogadores, com as camisas 25, 5 e 14, seguem atrás, alguns com chuteiras rosa ou laranja. Um homem de terno observa ao fundo.
Seleção de Uruguai na Copa do Mundo (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
O Uruguai pode ser eliminado? Confira cenários para a última rodada Priorize VEJA no Google

O Uruguai enfrenta a Espanha pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília) no estádio de Guadalajara, no México. A Celeste busca a primeira vitória no torneio, mas terá pela frente uma das favoritas do torneio que também precisa dos três pontos para a classificação tranquila. A bicampeã precisa vencer ou empatar contando com outros resultados para se classificar.

O grupo H chega para a terceira rodada com a Espanha na liderança com quatro pontos, seguida pelo Uruguai (3 gols marcados) e Cabo Verde (2 gols marcados) com três pontos, e a Arábia Saudita com dois.

Vitória

A opção mais segura para o Uruguai é vencer. Os três pontos classificam a bicampeã para o mata-mata sem depender de outros resultados e na primeira colocação do grupo. A missão é mais fácil escrita do que cumprida, afinal, do outro lado está a Espanha, atual campeã da Eurocopa, que se recuperou de um empate sem gols com Cabo Verde com uma goleada para cima da Arábia Saudita por 4 a 0.

Empate

Caso o jogo fique empatado, o Uruguai ainda terá chances de se classificar, mas dependerá de outros resultados.

Siga

O primeiro jogo em que terá de ficar de olho é Arábia Saudita e Cabo Verde, realizado simultaneamente. Em caso de empate neste segundo confronto, o Uruguai se classifica se tiver mais gols marcados do que Cabo Verde. Antes do início das partidas, a Celeste tinha três e os Tubarões Azuis tinham dois.

Continua após a publicidade

Caso Cabo Verde ultrapasse o Uruguai com um empate ou uma vitória ou a Arábia Saudita vença o seu jogo, o Uruguai terá chances de se classificar como melhor terceiro colocado. Neste cenário, precisará ter saldo maior que outros terceiros colocados com a mesma pontuação. Caso siga empatado na classificação, segue-se o restante da lista de critérios de desempate.

Continua após a publicidade

Derrota

Caso seja derrotada pela Espanha, a seleção uruguaia será eliminada do Mundial.

Com um empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita, a seleção africana chegaria aos três pontos e ultrapassaria a Celeste. Caso uma das seleções vença o confronto, irá ultrapassar a adversária sul-americana.

Continua após a publicidade

Na disputa de terceiros colocados, o Uruguai também não teria mais chances de classificação entre os oitos melhores com apenas dois pontos. 

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Espanha
Seleção de Futebol do Uruguai
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).