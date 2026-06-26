O Uruguai pode ser eliminado? Confira cenários para a última rodada

O Uruguai enfrenta a Espanha pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília) no estádio de Guadalajara, no México. A Celeste busca a primeira vitória no torneio, mas terá pela frente uma das favoritas do torneio que também precisa dos três pontos para a classificação tranquila. A bicampeã precisa vencer ou empatar contando com outros resultados para se classificar.

O grupo H chega para a terceira rodada com a Espanha na liderança com quatro pontos, seguida pelo Uruguai (3 gols marcados) e Cabo Verde (2 gols marcados) com três pontos, e a Arábia Saudita com dois.

Vitória

A opção mais segura para o Uruguai é vencer. Os três pontos classificam a bicampeã para o mata-mata sem depender de outros resultados e na primeira colocação do grupo. A missão é mais fácil escrita do que cumprida, afinal, do outro lado está a Espanha, atual campeã da Eurocopa, que se recuperou de um empate sem gols com Cabo Verde com uma goleada para cima da Arábia Saudita por 4 a 0.

Empate

Caso o jogo fique empatado, o Uruguai ainda terá chances de se classificar, mas dependerá de outros resultados.

O primeiro jogo em que terá de ficar de olho é Arábia Saudita e Cabo Verde, realizado simultaneamente. Em caso de empate neste segundo confronto, o Uruguai se classifica se tiver mais gols marcados do que Cabo Verde. Antes do início das partidas, a Celeste tinha três e os Tubarões Azuis tinham dois.

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Caso Cabo Verde ultrapasse o Uruguai com um empate ou uma vitória ou a Arábia Saudita vença o seu jogo, o Uruguai terá chances de se classificar como melhor terceiro colocado. Neste cenário, precisará ter saldo maior que outros terceiros colocados com a mesma pontuação. Caso siga empatado na classificação, segue-se o restante da lista de critérios de desempate.

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Derrota

Caso seja derrotada pela Espanha, a seleção uruguaia será eliminada do Mundial.

Com um empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita, a seleção africana chegaria aos três pontos e ultrapassaria a Celeste. Caso uma das seleções vença o confronto, irá ultrapassar a adversária sul-americana.

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Na disputa de terceiros colocados, o Uruguai também não teria mais chances de classificação entre os oitos melhores com apenas dois pontos.

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