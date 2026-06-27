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Esporte

Croácia x Gana na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pela última rodada do Grupo L; empate classifica Gana, enquanto croatas precisam da vitória. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 27 jun 2026, 17h41
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 14: A general view of Lincoln Financial Field prior to the FIFA World Cup 2026 Group E match between Cote D'Ivoire and Ecuador at Philadelphia Stadium on June 14, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
Estádio da Filadélfia vai ser o palco da partida entre Croácia e Gana neste sábado, 27 (Marc Atkins/Getty Images)
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Croácia e Gana disputam uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 18h (horário de Brasília). A partida, disputada no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, é válida pela última rodada do Grupo L.

As outras seleções da chave, Panamá e Inglaterra, jogam no mesmo horário, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Gana ocupa a segunda posição da chave, com quatro pontos, empatada com a líder Inglaterra. A Croácia aparece logo atrás, com três, enquanto o Panamá ainda não pontuou e já está eliminado.

Os ganeses estrearam vencendo o Panamá por 1 a 0 e depois seguraram um empate sem gols contra os ingleses. A equipe africana chega à rodada decisiva sem ter sofrido gols, sustentada por uma organização defensiva que transformou o goleiro Benjamin Asare em uma das histórias improváveis do torneio. O cenário é mais confortável para Gana: um empate garante a classificação, independentemente do resultado entre Inglaterra e Panamá. Uma vitória pode levar as Estrelas Negras à liderança do grupo, caso os ingleses tropecem.

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Do outro lado, a seleção croata percorreu um caminho mais turbulento. Depois de perder por 4 a 2 para a Inglaterra, reagiu com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Panamá. O resultado manteve viva a chance de classificação, mas não afastou as dúvidas sobre o desgaste de um elenco veterano. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a Croácia ainda depende da influência de Luka Modrić, que completou 200 partidas pela seleção no último compromisso. Uma vitória na partida de hoje garante a Croácia no mata-mata. O empate deixaria a equipe na terceira colocação com quatro pontos e dependeria da classificação geral dos grupos para avançar de fase.

Como assistir ao jogo entre Croácia e Gana hoje?

Croácia e Gana vão se enfrentar neste sábado, 27, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol; Modric e Kovacic; Baturina, Marco Pasalic e Perisic; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Gana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi e Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

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Odds para Croácia x Gana:

Resultado final

Betano: Croácia (1.80) – Empate (3.15) – Gana (5.70)

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Bet365: Croácia (1.75) – Empate (3.30) – Gana (5.50)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Drew Fischer (Canadá);
  • Assistentes: Michael Barwegen (Canadá);
  • Quarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia).
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