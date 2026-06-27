Croácia x Gana na Copa: onde assistir, horário e escalações

Croácia e Gana disputam uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 18h (horário de Brasília). A partida, disputada no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, é válida pela última rodada do Grupo L.

As outras seleções da chave, Panamá e Inglaterra, jogam no mesmo horário, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Gana ocupa a segunda posição da chave, com quatro pontos, empatada com a líder Inglaterra. A Croácia aparece logo atrás, com três, enquanto o Panamá ainda não pontuou e já está eliminado.

Os ganeses estrearam vencendo o Panamá por 1 a 0 e depois seguraram um empate sem gols contra os ingleses. A equipe africana chega à rodada decisiva sem ter sofrido gols, sustentada por uma organização defensiva que transformou o goleiro Benjamin Asare em uma das histórias improváveis do torneio. O cenário é mais confortável para Gana: um empate garante a classificação, independentemente do resultado entre Inglaterra e Panamá. Uma vitória pode levar as Estrelas Negras à liderança do grupo, caso os ingleses tropecem.

Continua após a publicidade

Do outro lado, a seleção croata percorreu um caminho mais turbulento. Depois de perder por 4 a 2 para a Inglaterra, reagiu com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Panamá. O resultado manteve viva a chance de classificação, mas não afastou as dúvidas sobre o desgaste de um elenco veterano. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a Croácia ainda depende da influência de Luka Modrić, que completou 200 partidas pela seleção no último compromisso. Uma vitória na partida de hoje garante a Croácia no mata-mata. O empate deixaria a equipe na terceira colocação com quatro pontos e dependeria da classificação geral dos grupos para avançar de fase.

Como assistir ao jogo entre Croácia e Gana hoje?

Croácia e Gana vão se enfrentar neste sábado, 27, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol; Modric e Kovacic; Baturina, Marco Pasalic e Perisic; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Gana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi e Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

Continua após a publicidade

Odds para Croácia x Gana:

Resultado final

Betano: Croácia (1.80) – Empate (3.15) – Gana (5.70)

Continua após a publicidade

Bet365: Croácia (1.75) – Empate (3.30) – Gana (5.50)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Drew Fischer (Canadá);



Drew Fischer (Canadá); Assistentes: Michael Barwegen (Canadá);



Michael Barwegen (Canadá); Quarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia).

Publicidade