Argélia x Áustria na Copa: onde assistir, horário e escalações

Argélia e Áustria se enfrentam pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos.

As duas seleções têm três pontos, mas os austríacos ocupam a segunda colocação por levarem vantagem no saldo de gols. Uma vitória garante ao vencedor a classificação direta para a segunda fase.

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A seleção argelina chega embalada pela virada por 2 a 1 sobre a Jordânia, construída no segundo tempo com gols de Nadhir Benbouali e Amine Gouiri. O técnico Vladimir Petkovic aposta na criatividade de Riyad Mahrez e Ibrahim Maza, mas Mohammed Amoura aparece como dúvida por problema físico. Como o empate mantém a Argélia atrás da Áustria, a equipe africana deverá assumir mais riscos ao longo da partida.

Do outro lado, a Áustria, derrotada pela Argentina por 2 a 0 na rodada anterior, joga com a vantagem do empate para garantir o segundo lugar. A equipe de Ralf Rangnick tem em Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic e Xaver Schlager os principais pilares de um modelo de jogo baseado em intensidade, pressão e força física.

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Como assistir ao jogo entre Argélia e Áustria hoje?

Argélia e Áustria vão se enfrentar neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Argélia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb e Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza e Farès Chaïbi; Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Áustria: Alexander Schlager; Marco Friedl, Philipp Lienhart, Kevin Danso e Konrad Laimer; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Michael Gregoritsch e Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Odds para Argélia x Áustria:

Resultado final

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Betano: Argélia (3.60) – Empate (2.27) – Áustria (2.75)

Bet365: Argélia (4.00) – Empate (2.20) – Áustria (2.87)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão);



Ilgiz Tantashev (Uzbequistão); Assistentes: Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão);



Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão); Quarta árbitra: Katia Itzel García (México).

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