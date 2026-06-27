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Esporte

Argélia x Áustria na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 27, vale a segunda colocação do Grupo J. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 09h30 | Atualizado em 27 jun 2026, 15h57
KANSAS CITY, MISSOURI - MAY 11: A general view of Arrowhead Stadium ahead of the 2026 World Cup at Kansas City Stadium on May 11, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Jay Biggerstaff/Getty Images)
Estádio de Kansas City vai ser o palco da partida entre Argélia e Áustria neste sábado, 27 (Jay Biggerstaff/Getty Images)
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Argélia x Áustria na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Argélia e Áustria se enfrentam pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos.

As duas seleções têm três pontos, mas os austríacos ocupam a segunda colocação por levarem vantagem no saldo de gols. Uma vitória garante ao vencedor a classificação direta para a segunda fase.

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A seleção argelina chega embalada pela virada por 2 a 1 sobre a Jordânia, construída no segundo tempo com gols de Nadhir Benbouali e Amine Gouiri. O técnico Vladimir Petkovic aposta na criatividade de Riyad Mahrez e Ibrahim Maza, mas Mohammed Amoura aparece como dúvida por problema físico. Como o empate mantém a Argélia atrás da Áustria, a equipe africana deverá assumir mais riscos ao longo da partida.

Do outro lado, a Áustria, derrotada pela Argentina por 2 a 0 na rodada anterior, joga com a vantagem do empate para garantir o segundo lugar. A equipe de Ralf Rangnick tem em Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic e Xaver Schlager os principais pilares de um modelo de jogo baseado em intensidade, pressão e força física.

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Como assistir ao jogo entre Argélia e Áustria hoje?

Argélia e Áustria vão se enfrentar neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Argélia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb e Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza e Farès Chaïbi; Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Áustria: Alexander Schlager; Marco Friedl, Philipp Lienhart, Kevin Danso e Konrad Laimer; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Michael Gregoritsch e Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Odds para Argélia x Áustria:

Resultado final

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Betano: Argélia (3.60) – Empate (2.27) – Áustria (2.75)

Bet365: Argélia (4.00) – Empate (2.20) – Áustria (2.87)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão);
  • Assistentes: Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão);
  • Quarta árbitra: Katia Itzel García (México).
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TAGS:
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