Sem encanto, Espanha se classifica com frango de Muslera e elimina o Uruguai

O único jogo entre campeãs do mundo na fase de grupos deixou muito a desejar. A Espanha venceu por 1 a 0 o Uruguai nesta sexta, 26, mas ambas seleções fizeram um jogo ruim no estádio de Guadalajara. O gol da partida foi resultado da falha do goleiro uruguaio Muslera que custou o resultado final e a eliminação uruguaia do Mundial. Apesar do placar magro, os espanhóis se classificaram em primeiro do grupo H.

A Espanha saiu vitoriosa em seu único chute no alvo com uma ajuda do adversário. Baena recebeu dentro da área, girou em cima do zagueiro uruguaio, mas deu um chute mascado. O maior porém foi o erro de Muslera. O goleiro, que ‘desaposentou’ para voltar a defender o Uruguai em seu quinto Mundial, sofreu um frango que nem mesmo sua reclamação do gramado após o lance aliviou a falha. Foi substituído por Rochet no intervalo, e sequer voltou para o banco de reservas.

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O Uruguai ensaiou reação ou pressão em busca do empate que garantiria sua classificação, mas faltaram tomadas de decisão corretas que acelerassem o jogo da Celeste. De La Cruz, do Flamengo, entrou bem substituindo o lesionado Ugarte, oferecendo o chute de fora da área; Darwin Nuñez ganhou a titularidade após a segunda rodada, e fez boas jogadas, mas sem sucesso de gol; já o esforçado Canobbio passou dos limites e foi expulso por falta nos acréscimos do segundo tempo.

As estrelas das equipes passaram em branco na partida. Lamine Yamal da Espanha não assustou Muslera ou depois Rochet, e baixou de ritmo na segunda etapa quando foi substituído. Federico Valverde do lado uruguaio não repetiu sua intensidade e presença de campo no Real Madrid pela seleção, e também foi trocado.

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É a segunda eliminação consecutiva na fase de grupos do Uruguai que vive crise interna dos jogadores com o técnico Marcelo Bielsa.

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Na fase de 16 avos do mata-mata, a Espanha enfrentará o segundo colocado do grupo J, vaga em disputa por Áustria e Argélia. O jogo será na próxima quinta, dia 2, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles.

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