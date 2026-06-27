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Esporte

Sem encanto, Espanha se classifica com frango de Muslera e elimina o Uruguai

Goleiro uruguaio falha em único gol da partida em chute de Baena

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 00h07
Três jogadores de futebol em campo, vestindo uniformes brancos com detalhes vinho. Um jogador ajoelhado no primeiro plano, com os outros dois correndo atrás. Torcida com camisas vermelhas ao fundo
Alex Baena marcou único gol da partida entre Espanha e Uruguai (Ryan Pierse - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O único jogo entre campeãs do mundo na fase de grupos deixou muito a desejar. A Espanha venceu por 1 a 0 o Uruguai nesta sexta, 26, mas ambas seleções fizeram um jogo ruim no estádio de Guadalajara. O gol da partida foi resultado da falha do goleiro uruguaio Muslera que custou o resultado final e a eliminação uruguaia do Mundial. Apesar do placar magro, os espanhóis se classificaram em primeiro do grupo H. 

A Espanha saiu vitoriosa em seu único chute no alvo com uma ajuda do adversário. Baena recebeu dentro da área, girou em cima do zagueiro uruguaio, mas deu um chute mascado. O maior porém foi o erro de Muslera. O goleiro, que ‘desaposentou’ para voltar a defender o Uruguai em seu quinto Mundial, sofreu um frango que nem mesmo sua reclamação do gramado após o lance aliviou a falha. Foi substituído por Rochet no intervalo, e sequer voltou para o banco de reservas.

Goleiro de uniforme laranja deitado no gramado verde, com a bola colorida dentro do gol à esquerda, após uma defesa
Muslera sofre frango contra Espanha (Luke Hales/Getty Images)
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O Uruguai ensaiou reação ou pressão em busca do empate que garantiria sua classificação, mas faltaram tomadas de decisão corretas que acelerassem o jogo da Celeste. De La Cruz, do Flamengo, entrou bem substituindo o lesionado Ugarte, oferecendo o chute de fora da área; Darwin Nuñez ganhou a titularidade após a segunda rodada, e fez boas jogadas, mas sem sucesso de gol; já o esforçado Canobbio passou dos limites e foi expulso por falta nos acréscimos do segundo tempo. 

As estrelas das equipes passaram em branco na partida. Lamine Yamal da Espanha não assustou Muslera ou depois Rochet, e baixou de ritmo na segunda etapa quando foi substituído. Federico Valverde do lado uruguaio não repetiu sua intensidade e presença de campo no Real Madrid pela seleção, e também foi trocado.

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É a segunda eliminação consecutiva na fase de grupos do Uruguai que vive crise interna dos jogadores com o técnico Marcelo Bielsa.

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Na fase de 16 avos do mata-mata, a Espanha enfrentará o segundo colocado do grupo J, vaga em disputa por Áustria e Argélia. O jogo será na próxima quinta, dia 2, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles. 

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