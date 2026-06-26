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Esporte

Veja o que Cabo Verde, de Vozinha, precisa para se classificar

Estreante e invicta, seleção africana segurou duas campeãs mundiais

Por Ígor Resende 26 jun 2026, 17h47 | Atualizado em 26 jun 2026, 17h51
Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Vozinha, goleiro de Cabo Verde: um dos destaques das primeiras semanas (Buda Mendes/Getty Images)
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Veja o que Cabo Verde, de Vozinha, precisa para se classificar Priorize VEJA no Google

A seleção de Cabo Verde busca a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 26, às 21h, contra a Arábia Saudita.

Estreante em Copas, o país se tornou uma das sensações do Mundial ao empatar com as campeãs Espanha e Uruguai nas duas primeiras rodadas.

Cabo Verde está em terceiro no Grupo H, com dois pontos, e depende apenas de si para avançar à também inédita fase de 16 avos.

A Espanha lidera com quatro pontos, seguida pelo Uruguai com dois – que leva vantagem sobre a seleção africana em gols feitos. Já a Arábia Saudita tem um ponto e também pode se classificar.

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A vitória de Cabo Verde garante pelo menos a segunda colocação, já que Uruguai e Espanha se enfrentam. Em caso de empate, no entanto, teria que torcer por uma vitória da Espanha sobre o Uruguai para evitar a disputa entre as melhores terceiras colocadas.

A estrela

O goleiro Vozinha, de 40 anos, se tornou uma das sensações do Mundial. Fechou o gol contra a poderosa Espanha, ganhou 16 milhões de seguidores no Instagram e reuniu a família nos Estados Unidos.

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Cabo Verde x Arábia Saudita

As seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 26, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão do Sportv2, do Globoplay e da CazéTV.

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TAGS:
Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
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