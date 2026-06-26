Cabo Verde x Arábia Saudita na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 26, vale a classificação para o mata-mata do torneio. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026.
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A Espanha lidera a chave com quatro pontos, enquanto Uruguai e Cabo Verde estão com dois. Na lanterna, a Arábia Saudita soma somente um ponto. Uruguai e Espanha se enfrentam no mesmo horário.
Na primeira Copa da sua história, Cabo Verde está fazendo uma campanha invicta até aqui, com dois empates contra as favoritas do grupo. Na estreia, empatou sem gols contra a Espanha, enquanto a partida terminou em 2 a 2 contra o Uruguai na rodada seguinte. Os gols de Cabo Verde foram marcados por Kevin Lenini e Hélio Varela. Uma vitória na partida de hoje garante a seleção africana no mata-mata do torneio.
Do outro lado, a Arábia Saudita até conseguiu um bom resultado na estreia, quando empatou em 1 a 1 com o Uruguai, mas a seleção sofreu uma goleada por 4 a 0 na rodada seguinte e acabou ficando na lanterna da chave. A Arábia Saudita precisa vencer a partida de hoje e torcer por um empate ou vitória da Espanha na outra partida. Caso o Uruguai ganhe, ainda existe a chance dos sauditas se classificarem entre os melhores terceiros colocados, mas dependeria de outros resultados.
Como assistir ao jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita hoje?
Cabo Verde e Arábia Saudita vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão do Sportv2, do Globoplay e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges e Willy Semedo; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares. Técnico: Bubista.
Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais; Abdulelah Al-Amri, Ali Lajami e Hassan Tambakti; Saud Abdulhamid, Musab Al-Juwayr, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari e Moteb Al-Harbi; Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.
Odds para Cabo Verde x Arábia Saudita:
Resultado final
Betano: Cabo Verde (2.67) – Empate (3.20) – Arábia Saudita (2.75)
Bet365: Cabo Verde (2.62) – Empate (3.30) – Arábia Saudita (2.70)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR