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Esporte

Cabo Verde x Arábia Saudita na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 26, vale a classificação para o mata-mata do torneio. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h47 | Atualizado em 26 jun 2026, 18h04
HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: General view inside Houston Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao on June 14, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Houston, nos Estados Unidos, vai ser o palco da partida entre Canadá e Marrocos neste sábado, 4 (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Cabo Verde x Arábia Saudita na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026.

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A Espanha lidera a chave com quatro pontos, enquanto Uruguai e Cabo Verde estão com dois. Na lanterna, a Arábia Saudita soma somente um ponto. Uruguai e Espanha se enfrentam no mesmo horário.

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Na primeira Copa da sua história, Cabo Verde está fazendo uma campanha invicta até aqui, com dois empates contra as favoritas do grupo. Na estreia, empatou sem gols contra a Espanha, enquanto a partida terminou em 2 a 2 contra o Uruguai na rodada seguinte. Os gols de Cabo Verde foram marcados por Kevin Lenini e Hélio Varela. Uma vitória na partida de hoje garante a seleção africana no mata-mata do torneio. 

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Do outro lado, a Arábia Saudita até conseguiu um bom resultado na estreia, quando empatou em 1 a 1 com o Uruguai, mas a seleção sofreu uma goleada por 4 a 0 na rodada seguinte e acabou ficando na lanterna da chave. A Arábia Saudita precisa vencer a partida de hoje e torcer por um empate ou vitória da Espanha na outra partida. Caso o Uruguai ganhe, ainda existe a chance dos sauditas se classificarem entre os melhores terceiros colocados, mas dependeria de outros resultados.

Como assistir ao jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita hoje?

Cabo Verde e Arábia Saudita vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão do Sportv2, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges e Willy Semedo; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares. Técnico: Bubista.

Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais; Abdulelah Al-Amri, Ali Lajami e Hassan Tambakti; Saud Abdulhamid, Musab Al-Juwayr, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari e Moteb Al-Harbi; Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

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Odds para Cabo Verde x Arábia Saudita:

Resultado final

Betano: Cabo Verde (2.67) – Empate (3.20) – Arábia Saudita (2.75)

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Bet365: Cabo Verde (2.62) – Empate (3.30) – Arábia Saudita (2.70)

Arbitragem:

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  • Árbitro: François Letexier (França);
  • Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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