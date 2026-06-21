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Esporte

Vozinha reúne mãe, pai e irmão para jogo contra o Uruguai

Goleiro de Cabo Verde se tornou a sensação da primeira rodada do Mundial 

Por Ígor Resende 21 jun 2026, 14h24 | Atualizado em 21 jun 2026, 14h26
Goleiro de pele morena e barba, vestindo uniforme amarelo e luvas brancas, sorri com os braços erguidos em comemoração no campo de futebol. Torcida e placas de publicidade desfocadas ao fundo
Sucesso repentino sensibilizou o governo americano (Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
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Vozinha reúne mãe, pai e irmão para jogo contra o Uruguai Priorize VEJA no Google

O goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, terá o apoio da família na partida contra o Uruguai neste domingo, 21, às 19h. 

Além do pai e do irmão que já estavam nos Estados Unidos, a mãe de Vozinha também conseguiu entrar no país na última sexta-feira, 19. Ela enfrentou dificuldades impostas pelo governo americano contra cidadãos de Cabo Verde.

O jogador se tornou a sensação da Copa do Mundo de 2026 ao fechar o gol no empate por 0 a 0 contra a Espanha na estreia e ganhou 14 milhões de novos seguidores no Instagram. 

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Novo vozinha

O goleiro da também estreante Curaçao, Eloy Room, foi o destaque no empate em 0 a 0 contra o Equador nesse sábado, 20. A atuação rendeu comparações com o goleiro de Cabo Verde.

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Cabo Verde x Uruguai

As seleções se enfrentam neste domingo, 21, às 19h, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, em Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e N Sports. Confira as escalações.

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Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
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