Copa estreia fase de 16 avos e vaga para as melhores terceiras colocadas

Com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, a Copa do Mundo de 2026 também marcará a ampliação do número de fases e jogos.

As classificadas terão que passar pela fase de 16 avos de final antes de seguirem para as oitavas. Com isso, além das 24 seleções que ficarem em primeiro e segundo nos grupos, as oito melhores terceiras colocadas também irão avançar.

Critérios de desempate no mesmo grupo

Confronto direto Saldo de gols Gols marcados

Critérios de desempate das terceiras colocadas

Saldo de gols Gols marcados Cartões recebidos

Com as mudanças, as quatro melhores seleções do Mundial chegarão a jogar oito partidas cada, já considerando a disputa pelo título ou pelo terceiro lugar.

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Fases da Copa do Mundo de 2026

Grupos – 11/6 a 27/6

16 avos – 28/6 a 3/7

Oitavas – 4/7 a 7/7

Quartas – 9/7 a 12/7

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Semis – 14/7 e 15/7

Final – 19/7

Grupos da Copa do Mundo 2026

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia

Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

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Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

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Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana