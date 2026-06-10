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Esporte

Copa estreia fase de 16 avos e vaga para as melhores terceiras colocadas

Seleções poderão jogar até oito jogos no Mundial

Por Ígor Resende 10 jun 2026, 13h28
A taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e com base verde-escura, em destaque sobre uma superfície espelhada. Ao fundo, outras taças douradas desfocadas e luzes brilhantes em um ambiente escuro
Taça da Copa do Mundo (Tim Warner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Copa estreia fase de 16 avos e vaga para as melhores terceiras colocadas Priorize VEJA no Google

Com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, a Copa do Mundo de 2026 também marcará a ampliação do número de fases e jogos.

As classificadas terão que passar pela fase de 16 avos de final antes de seguirem para as oitavas. Com isso, além das 24 seleções que ficarem em primeiro e segundo nos grupos, as oito melhores terceiras colocadas também irão avançar. 

Critérios de desempate no mesmo grupo

  1. Confronto direto
  2. Saldo de gols
  3. Gols marcados

Critérios de desempate das terceiras colocadas

  1. Saldo de gols
  2. Gols marcados
  3. Cartões recebidos

Com as mudanças, as quatro melhores seleções do Mundial chegarão a jogar oito partidas cada, já considerando a disputa pelo título ou pelo terceiro lugar.

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Fases da Copa do Mundo de 2026

Grupos – 11/6 a 27/6
16 avos – 28/6 a 3/7
Oitavas – 4/7 a 7/7
Quartas – 9/7 a 12/7

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Semis – 14/7 e 15/7
Final – 19/7

Grupos da Copa do Mundo 2026

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia
Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça
Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

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Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia
Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

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Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega
Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia
Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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