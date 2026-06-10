Copa estreia fase de 16 avos e vaga para as melhores terceiras colocadas
Seleções poderão jogar até oito jogos no Mundial
Com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, a Copa do Mundo de 2026 também marcará a ampliação do número de fases e jogos.
As classificadas terão que passar pela fase de 16 avos de final antes de seguirem para as oitavas. Com isso, além das 24 seleções que ficarem em primeiro e segundo nos grupos, as oito melhores terceiras colocadas também irão avançar.
Critérios de desempate no mesmo grupo
- Confronto direto
- Saldo de gols
- Gols marcados
Critérios de desempate das terceiras colocadas
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Cartões recebidos
Com as mudanças, as quatro melhores seleções do Mundial chegarão a jogar oito partidas cada, já considerando a disputa pelo título ou pelo terceiro lugar.
Fases da Copa do Mundo de 2026
Grupos – 11/6 a 27/6
16 avos – 28/6 a 3/7
Oitavas – 4/7 a 7/7
Quartas – 9/7 a 12/7
Semis – 14/7 e 15/7
Final – 19/7
Grupos da Copa do Mundo 2026
Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia
Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça
Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia
Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega
Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia
Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana