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Esporte

Noruega entregou? Confira chaveamento da seleção viking com Brasil no caminho

Seleção enfrentou a França sem seus principais jogadores e perdeu por 4 a 1 na última rodada da fase de grupos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 19h27
Jogador de futebol Erling Haaland, loiro de cabelos compridos, veste camisa vermelha, azul e branca com estampa em zigue-zague e escudo da Noruega no peito, olhando para a direita com expressão séria em campo de futebol
NEM SUOU - Erling Haaland ficou no banco de reservas em jogo da Noruega contra a França na Copa do Mundo (MAURICE VAN STEEN / ANP/Getty Images)
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O esperado confronto entre Kylian Mbappé e Erling Haaland não aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo. A França venceu a Noruega por 4 a 1, nesta sexta, 26, sem a presença do goleador norueguês que junto de outros companheiros titulares ficaram no banco de reservas. O técnico Ståle Solbakken optou por poupar seus principais atletas para a próxima fase e se contentar com um segundo lugar na classificação do grupo I. Foi a escolha certa?

Ao passar na segunda colocação, a Noruega foi para o lado oposto da França no chaveamento da Copa do Mundo. Na fase de 16 avos de final, enfrentará o segundo colocado do grupo E, a Costa do Marfim. Os Elefantes, apelido da seleção africana, chegaram ao mata-mata com duas vitórias (Equador e Curaçao) e uma derrota (Alemanha) na fase de grupos.  

Em caso de classificação às oitavas de final, enfrentará o vencedor de Brasil x Japão. Nas quartas de final, a favorita para alcançar a vaga é a Inglaterra, que ainda joga sua última rodada da fase de grupos para confirmar a vaga. Um dos anfitriões, o México, também é uma possibilidade, além de dois terceiros colocados em seus grupos, que até o fim dos jogos do grupo I, são Equador e Senegal. Em uma semifinal, a principal concorrente é a atual campeã Argentina, com Portugal e Colômbia na disputa da liderança do grupo K pela vaga neste lado da chave. 

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Do lado da França, que se classificou na liderança do grupo I, o primeiro desafio do mata-mata nos 16 avos de final será contra a Suécia, 3ª colocada no grupo F. Nas oitavas de final, encara a seleção vencedora do confronto entre Alemanha e outra terceira colocada, que até o fim dos jogos do grupo I é o Paraguai. Em uma quartas de final as possibilidades são Holanda, Marrocos, África do Sul e Canadá. E na semifinal, a Espanha, que ainda joga para confirmar a liderança do grupo H, desponta como favorita, além de Portugal e Colômbia, que se enfrentarão na fase de grupos para definir o lado da chave de cada um. O técnico Ståle Solbakken fez a escolha certa?

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Copa do Mundo 2026
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