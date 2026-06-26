Noruega entregou? Confira chaveamento da seleção viking com Brasil no caminho

O esperado confronto entre Kylian Mbappé e Erling Haaland não aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo. A França venceu a Noruega por 4 a 1, nesta sexta, 26, sem a presença do goleador norueguês que junto de outros companheiros titulares ficaram no banco de reservas. O técnico Ståle Solbakken optou por poupar seus principais atletas para a próxima fase e se contentar com um segundo lugar na classificação do grupo I. Foi a escolha certa?

Ao passar na segunda colocação, a Noruega foi para o lado oposto da França no chaveamento da Copa do Mundo. Na fase de 16 avos de final, enfrentará o segundo colocado do grupo E, a Costa do Marfim. Os Elefantes, apelido da seleção africana, chegaram ao mata-mata com duas vitórias (Equador e Curaçao) e uma derrota (Alemanha) na fase de grupos.

Em caso de classificação às oitavas de final, enfrentará o vencedor de Brasil x Japão. Nas quartas de final, a favorita para alcançar a vaga é a Inglaterra, que ainda joga sua última rodada da fase de grupos para confirmar a vaga. Um dos anfitriões, o México, também é uma possibilidade, além de dois terceiros colocados em seus grupos, que até o fim dos jogos do grupo I, são Equador e Senegal. Em uma semifinal, a principal concorrente é a atual campeã Argentina, com Portugal e Colômbia na disputa da liderança do grupo K pela vaga neste lado da chave.

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Do lado da França, que se classificou na liderança do grupo I, o primeiro desafio do mata-mata nos 16 avos de final será contra a Suécia, 3ª colocada no grupo F. Nas oitavas de final, encara a seleção vencedora do confronto entre Alemanha e outra terceira colocada, que até o fim dos jogos do grupo I é o Paraguai. Em uma quartas de final as possibilidades são Holanda, Marrocos, África do Sul e Canadá. E na semifinal, a Espanha, que ainda joga para confirmar a liderança do grupo H, desponta como favorita, além de Portugal e Colômbia, que se enfrentarão na fase de grupos para definir o lado da chave de cada um. O técnico Ståle Solbakken fez a escolha certa?

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