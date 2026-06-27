Panamá x Inglaterra na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pela última rodada do Grupo L; empate garante a classificação inglesa. Saiba como assistir ao vivo
Panamá e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 27, às 18h (horário de Brasília), pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.
As outras seleções da chave, Croácia e Gana, jogam no mesmo horário, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
O Panamá já está eliminado. As derrotas por 1 a 0 para Gana e Croácia deixaram a equipe sem pontos e sem gols, mas os placares apertados mostram uma seleção mais competitiva do que aquela que estreou em Mundiais em 2018.
Do outro lado, a Inglaterra entra em campo precisando de apenas um empate para carimbar a vaga na próxima fase. A equipe estreou com uma vitória convincente por 4 a 2 sobre a Croácia, com dois gols de Harry Kane, mas perdeu o embalo no empate sem gols contra Gana. Para avançar na liderança do Grupo L, os ingleses precisam vencer o jogo e torcer para que Gana não derrote a Croácia. Caso os ganeses também vençam, a Inglaterra ainda pode ser líder, mas precisará manter a vantagem no saldo de gols — que hoje é de apenas um.
Tuchel pode aproveitar a partida para promover mudanças. Reece James apresentou um desconforto muscular e tornou-se dúvida, enquanto Bukayo Saka e Marcus Rashford disputam espaço no setor ofensivo.
Como assistir ao jogo entre Panamá e Inglaterra hoje?
Panamá e Inglaterra vão se enfrentar neste sábado, 27, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e CazéTV.
Prováveis escalações:
Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba e Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez e Adalberto Carrasquilla; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi e Nico O’Reilly; Elliot Anderson e Jude Bellingham; Bukayo Saka, Morgan Rogers e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Odds para Panamá x Inglaterra:
Resultado final
Betano: Panamá (15.00) – Empate (7.10) – Inglaterra (1.19)
Bet365: Panamá (17.00) – Empate (8.00) – Inglaterra (1.14)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR