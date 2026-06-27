Colômbia x Portugal na Copa: onde assistir, horário e escalações

Colômbia e Portugal disputam a liderança do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

As outras seleções da chave, República Democrática do Congo e Uzbequistão, jogam no mesmo horário, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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A Colômbia é a líder da chave com seis pontos. A equipe de Néstor Lorenzo venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia e superou a República Democrática do Congo por 1 a 0. Com quatro gols marcados e apenas um sofrido, os colombianos precisam somente de um empate para confirmar o primeiro lugar.

Do outro lado, Portugal empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia, mas respondeu as críticas com uma goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão na rodada seguinte. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e encerrou um jejum de dez partidas sem gols em grandes competições internacionais. Com quatro pontos, os portugueses garantem a classificação matemática com um empate, mas apenas a vitória permite ultrapassar a Colômbia e terminar na liderança.

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Como assistir ao jogo entre Colômbia e Portugal hoje?

Colômbia e Portugal vão se enfrentar neste sábado, 27, às 20h30 (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves e Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Odds para Colômbia x Portugal:

Resultado final

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Betano: Colômbia (4.00) – Empate (3.65) – Portugal (1.90)

Bet365: Colômbia (4.20) – Empate (3.60) – Portugal (1.85)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Alireza Faghani (Austrália);



Alireza Faghani (Austrália); Assistentes: George Lakrindis (Austrália) e Andrew Lindsay (Austrália);



George Lakrindis (Austrália) e Andrew Lindsay (Austrália); Quarto árbitro: Said Martínez (Honduras).

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