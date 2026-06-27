Jordânia x Argentina na Copa: onde assistir, horário e escalações
Com a liderança garantida, Lionel Scaloni deve optar por uma escalação alternativa. Saiba como assistir ao vivo
Jordânia e Argentina se enfrentam pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos.
A Argentina já está classificada e garantida na liderança da chave. Atual campeã mundial, a equipe venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia e depois superou a Áustria por 2 a 0, chegando aos seis pontos sem sofrer gols. A partida de hoje será uma oportunidade para Lionel Scaloni administrar o elenco, recuperar jogadores e oferecer minutos a nomes menos utilizados.
Do outro lado, a Jordânia vive uma realidade oposta. Em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, a seleção perdeu por 3 a 1 para a Áustria e por 2 a 1 para a Argélia, resultados que decretaram sua eliminação antecipada. Sem pontos, a equipe ocupa a última posição do grupo, mas ainda pode transformar a despedida em um marco: pontuar contra a atual campeã seria o resultado mais expressivo da história da seleção.
Como assistir ao jogo entre Jordânia e Argentina hoje?
Jordânia e Argentina vão se enfrentar neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Jordânia: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab e Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mohannad Abu Taha; Mahmoud Al-Mardi e Ali Olwan; Mousa Al-Tamari. Técnico: Jamal Sellami.
Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes e Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.
Odds para Jordânia x Argentina:
Resultado final
Betano: Jordânia (15.00) – Empate (6.60) – Argentina (1.20)
Bet365: Jordânia (13.00) – Empate (7.50) – Argentina (1.18)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR