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Esporte

Jordânia x Argentina na Copa: onde assistir, horário e escalações

Com a liderança garantida, Lionel Scaloni deve optar por uma escalação alternativa. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 27 jun 2026, 18h55
DALLAS, TEXAS - JUNE 14: A general view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Dallas, nos Estados Unidos (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Jordânia x Argentina na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Jordânia e Argentina se enfrentam pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

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A Argentina já está classificada e garantida na liderança da chave. Atual campeã mundial, a equipe venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia e depois superou a Áustria por 2 a 0, chegando aos seis pontos sem sofrer gols. A partida de hoje será uma oportunidade para Lionel Scaloni administrar o elenco, recuperar jogadores e oferecer minutos a nomes menos utilizados.

Do outro lado, a Jordânia vive uma realidade oposta. Em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, a seleção perdeu por 3 a 1 para a Áustria e por 2 a 1 para a Argélia, resultados que decretaram sua eliminação antecipada. Sem pontos, a equipe ocupa a última posição do grupo, mas ainda pode transformar a despedida em um marco: pontuar contra a atual campeã seria o resultado mais expressivo da história da seleção.

Como assistir ao jogo entre Jordânia e Argentina hoje?

Jordânia e Argentina vão se enfrentar neste sábado, 27, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Jordânia: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab e Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mohannad Abu Taha; Mahmoud Al-Mardi e Ali Olwan; Mousa Al-Tamari. Técnico: Jamal Sellami.

Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes e Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

Odds para Jordânia x Argentina:

Resultado final

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Betano: Jordânia (15.00) – Empate (6.60) – Argentina (1.20)

Bet365: Jordânia (13.00) – Empate (7.50) – Argentina (1.18)

Arbitragem:

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  • Árbitro: István Kovács (Romênia);
  • Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia);
  • Quarto árbitro: Dahane Beida (Mauritânia).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Argentina
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