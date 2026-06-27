Mata-mata da Copa: 9 jogos já estão definidos

A maior Copa do Mundo de todos os tempos já tem nove confrontos definidos para a próxima fase. Já os outros sete jogos da 16 avos de final serão conhecidos neste sábado, 27.

Com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, o Mundial de 2026 trouxe uma série de novidades. Além das 24 seleções que ficarem em primeiro e segundo nos grupos, as oito melhores terceiras também avançam.

Por esse motivo, os últimos classificados só serão conhecidos quando acabarem todos os jogos da terceira e última rodada da fase de grupos.

Jogos, dias e horários do mata-mata

Dom. 28/06 – 16h00 – África do Sul x Canadá

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Seg. 29/06 – 14h00 – Brasil x Japão

Seg. 29/06 – 17h30 – Alemanha x Paraguai

Seg. 29/06 – 22h00 – Holanda x Marrocos

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Ter. 30/06 – 14h00 – Costa do Marfim x Noruega

Ter. 30/06 – 18h00 – França x Suécia

Qua. 01/07 – 21h00 – EUA x Bósnia e Herzegovina

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Sex. 03/07 – 15:00 – Austrália x Egito

Sex. 03/07 – 19:00 – Argentina x Cabo Verde

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