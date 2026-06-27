Jogos de hoje, sábado, 27 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Croácia, Inglaterra, Portugal, Colômbia e Argentina entram em campo pela Copa do Mundo. Saiba como assistir
O sábado, 27 de junho, terá uma programação com jogos de grande peso da Copa do Mundo da FIFA 2026, além de duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
No futebol nacional, Operário-PR x América-MG, às 11h, e Criciúma x São Bernardo, às 16h, abrem o dia pela Série B. Os dois jogos valem pontos importantes na disputa em uma competição conhecida pelo equilíbrio.
Pela Copa do Mundo, a faixa das 18h terá Croácia x Gana e Panamá x Inglaterra. Mais tarde, às 20h30, Colômbia x Portugal aparece como um dos principais jogos da rodada, enquanto RD Congo x Uzbequistão pode ser decisivo para as pretensões das duas seleções.
A programação termina às 23h, com Jordânia x Argentina e Argélia x Áustria. A Argentina entra em campo com a responsabilidade de confirmar seu favoritismo, enquanto argelinos e austríacos fazem um confronto que pode valer classificação.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 27 de junho de 2026, com horários e canais:
Campeonato Brasileiro – Série B
- 11h00 – Operário-PR x América-MG – ESPN e Disney+
- 16h00 – Criciúma x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 18h00 – Croácia x Gana – CazéTV
- 18h00 – Panamá x Inglaterra – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 20h30 – Colômbia x Portugal – CazéTV
- 20h30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV
- 23h00 – Jordânia x Argentina – CazéTV
- 23h00 – Argélia x Áustria – TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
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