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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 27 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Croácia, Inglaterra, Portugal, Colômbia e Argentina entram em campo pela Copa do Mundo. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 27 jun 2026, 08h30
HOUSTON, TEXAS - JUNE 23: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates scoring the opening goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
 (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
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O sábado, 27 de junho, terá uma programação com jogos de grande peso da Copa do Mundo da FIFA 2026, além de duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No futebol nacional, Operário-PR x América-MG, às 11h, e Criciúma x São Bernardo, às 16h, abrem o dia pela Série B. Os dois jogos valem pontos importantes na disputa em uma competição conhecida pelo equilíbrio.

Pela Copa do Mundo, a faixa das 18h terá Croácia x Gana e Panamá x Inglaterra. Mais tarde, às 20h30, Colômbia x Portugal aparece como um dos principais jogos da rodada, enquanto RD Congo x Uzbequistão pode ser decisivo para as pretensões das duas seleções.

A programação termina às 23h, com Jordânia x Argentina e Argélia x Áustria. A Argentina entra em campo com a responsabilidade de confirmar seu favoritismo, enquanto argelinos e austríacos fazem um confronto que pode valer classificação.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 27 de junho de 2026, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 11h00 – Operário-PR x América-MG – ESPN e Disney+
  • 16h00 – Criciúma x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
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Copa do Mundo da FIFA 2026

  • 18h00 – Croácia x Gana – CazéTV
  • 18h00 – Panamá x Inglaterra – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 20h30 – Colômbia x Portugal – CazéTV
  • 20h30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV
  • 23h00 – Jordânia x Argentina – CazéTV
  • 23h00 – Argélia x Áustria – TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
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