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Esporte

A reação de Rayan a pergunta sobre jogadores do Japão na Copa

Atacante da seleção brasileira admitiu não conhecer nomes do próximo adversário

Por Giovanna Fraguito 26 jun 2026, 19h23 | Atualizado em 26 jun 2026, 19h26
Jogador de futebol brasileiro, pele escura, cabelo curto, vestindo camisa azul escura com listras verticais e o número 26 em branco, em campo com torcida desfocada ao fundo
Rayan durante jogo contra o Haiti (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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Rayan foi pego de surpresa durante entrevista coletiva da seleção brasileira nesta sexta-feira, 26, ao ser questionado sobre quem seria o jogador mais perigoso do Japão, próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo. O atacante sorriu, esperou alguns segundos e admitiu: “Rapaz… Não sei qual é jogador mais perigoso deles não, só olhando no vídeo mesmo. É trabalhar durante a semana para sair com a vitória.”

Apesar do momento descontraído, Rayan elogiou a seleção japonesa e disse que o grupo brasileiro vai se preparar para o confronto. O jogador também falou sobre a relação com outros estreantes da Copa, como Igor Thiago e Endrick, e citou o carinho pelo companheiro de seleção. “Thiagão falou que ia vir aqui, mas pelo visto pegou no sono. Ele está sempre comigo e com o Endrick. É um cara que ajuda bastante a gente, um grande amigo que estou tendo aqui na seleção brasileira e tenho muito carinho com ele.”

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