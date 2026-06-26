A reação de Rayan a pergunta sobre jogadores do Japão na Copa
Atacante da seleção brasileira admitiu não conhecer nomes do próximo adversário
Rayan foi pego de surpresa durante entrevista coletiva da seleção brasileira nesta sexta-feira, 26, ao ser questionado sobre quem seria o jogador mais perigoso do Japão, próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo. O atacante sorriu, esperou alguns segundos e admitiu: “Rapaz… Não sei qual é jogador mais perigoso deles não, só olhando no vídeo mesmo. É trabalhar durante a semana para sair com a vitória.”
Apesar do momento descontraído, Rayan elogiou a seleção japonesa e disse que o grupo brasileiro vai se preparar para o confronto. O jogador também falou sobre a relação com outros estreantes da Copa, como Igor Thiago e Endrick, e citou o carinho pelo companheiro de seleção. “Thiagão falou que ia vir aqui, mas pelo visto pegou no sono. Ele está sempre comigo e com o Endrick. É um cara que ajuda bastante a gente, um grande amigo que estou tendo aqui na seleção brasileira e tenho muito carinho com ele.”
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