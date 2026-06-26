A reação de Rayan a pergunta sobre jogadores do Japão na Copa

Rayan foi pego de surpresa durante entrevista coletiva da seleção brasileira nesta sexta-feira, 26, ao ser questionado sobre quem seria o jogador mais perigoso do Japão, próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo. O atacante sorriu, esperou alguns segundos e admitiu: “Rapaz… Não sei qual é jogador mais perigoso deles não, só olhando no vídeo mesmo. É trabalhar durante a semana para sair com a vitória.”

Apesar do momento descontraído, Rayan elogiou a seleção japonesa e disse que o grupo brasileiro vai se preparar para o confronto. O jogador também falou sobre a relação com outros estreantes da Copa, como Igor Thiago e Endrick, e citou o carinho pelo companheiro de seleção. “Thiagão falou que ia vir aqui, mas pelo visto pegou no sono. Ele está sempre comigo e com o Endrick. É um cara que ajuda bastante a gente, um grande amigo que estou tendo aqui na seleção brasileira e tenho muito carinho com ele.”

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