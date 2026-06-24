A grande surpresa na escalação de Ancelotti na seleção brasileira
Nomes de jogadores foram divulgados no fim da tarde desta quarta-feira, 24
A CBF divulgou no fim da tarde desta quarta-feira, 24, a escalação da seleção brasileira para a partida contra a Escócia. Entre os nomes anunciados, a surpresa foi a presença de Rayan no time titular de Carlo Ancelotti. O atacante ganhou a vaga deixada por Raphinha, que ficou fora da partida por uma lesão.
Com Rayan entre os titulares, o Brasil entra em campo contra a Escócia com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Cabe destacar que Neymar foi relacionado para essa partida, mas ficou no banco de reservas.
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