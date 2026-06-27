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Esporte

A última dança: ‘geração de ouro’ da Bélgica goleia e se classifica

Seleção europeia consegue primeira vitória no Mundial e avança em primeiro

Por Ígor Resende 27 jun 2026, 09h17 | Atualizado em 27 jun 2026, 09h17
Jogadores de futebol em campo. Um jogador belga de camisa vermelha e shorts pretos corre com a bola na mão, enquanto outro jogador belga de camisa vermelha e shorts pretos comemora com o punho cerrado. Um jogador egípcio de camisa e shorts brancos observa a cena. Torcedores lotam as arquibancadas ao fundo
Lukaku e De Bruyne marcaram na goleada (Dale MacMillan/Soccrates/Getty Images)
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A seleção da Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1 na madrugada deste sábado, 27, e se classificou em primeiro no Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

Trossard marcou duas vezes, seguido de De Bruyne, Saelemaekers e Lukaku. O acatante Elijah Just descontou para a Nova Zelândia, que se despediu do Mundial.

Com uma vitória e dois empates, a Bélgica terminou a primeira fase com cinco pontos, assim como o Egito, mas levou vantagem no saldo de gols. Já o Irã torce por uma combinação de resultados após um fatídico impedimento milimétrico.

A última dança

Esta pode ser a última Copa do Mundo da ‘geração de ouro’ belga – comandada por craques como Courtois (34 anos), De Bruyne (34 anos) e Lukaku (33 anos).

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Em 2014, chegaram como grandes promessas e foram eliminados pela futura vice-campeã Argentina, por 1 a 0, nas quartas de final.

Quatro anos depois, em 2018, eliminaram a seleção brasileira e perderam na semifinal por 1 a 0 para a França, futura campeã daquela edição.

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Na disputa do terceiro lugar venceram a Inglaterra por 2 a 0 e conquistaram um “bronze” inédito – a melhor colocação belga na história.

Já em 2022, foram eliminados no grupo ‘da morte’ com Marrocos e Croácia – as duas seleções que fizeram a disputa do terceiro lugar.

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