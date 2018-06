O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2018 neste domingo, na Arena Rostov, contra a Suíça. O técnico Tite escalou o mesmo time que venceu a Áustria por 3 a 0 no último final de semana, com o quarteto ofensivo formado por Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus. O capitão da equipe será o experiente e habilidoso lateral esquerdo Marcelo. Apesar do poderio ofensivo, a defesa é a primeira prioridade da seleção, que não levou gols em nenhum dos quatro jogos disputados neste ano.

A Suíça, conhecida historicamente pelo poder na defesa, entra neste Mundial com uma nova característica, mais ofensiva. Os destaques são Xherdan Shaqiri, ex-Bayern de Munique, e Granit Xhaka, do Arsenal. A seleção suíça está invicta em 2018, com três vitórias e um empate em 1 a 1 contra a Espanha.

Acompanhe a partida Brasil x Suíça ao vivo no nosso minuto a minuto: