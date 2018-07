A seleção brasileira volta à campo nesta segunda-feira, 2, em jogo contra o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A partida, que vale vaga na próxima fase da competição, começará as 11h, na cidade de Samara. A expectativa é que o jogo seja de duas seleções com caráter ofensivo. O técnico Tite recusou a possibilidade de tirar um dos quatro jogadores de ataque (Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus) para proteger mais o meio-de-campo e vai manter a base que jogou as últimas três partidas. Nas laterais, estão mantidos Fágner e Filipe Luís jogando pelas laterais. O capitão voltará a ser o zagueiro Thiago Silva, que já desempenhou a função na vitória contra a Costa Rica.

