Mais modesta que em edições anteriores, a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2018 começa às 11h30 (horário de Brasília) no estádio Lujniki, em Moscou, capital da Rússia. A festa contará com a condução do ex-jogador Ronaldo, bicampeão com o Brasil em 1994 e 2002, o cantor britânico Robbie Williams e a soprano russa Aida Garifullina. O presidente do país sede, Vladimir Putin, estará presente acompanhado de líderes internacionais – não está prevista a ida do presidente do Brasil, . Ao final da cerimônia, a programação prevê que o primeiro jogo, entre Rússia e Arábia Saudita, se inicie pontualmente às 12h.

Tabela completa de jogos da Copa do Mundo 2018

Acompanhe o evento de abertura da Copa do Mundo de 2018 na Rússia:

09:36 – Trending Topics

A Copa do Mundo é o principal assunto do Twitter brasileiro nesta quinta-feira. Seis dos novos itens não patrocinados dos trending topics do Brasil são sobre o torneio na Rússia. O termo mais utilizado é a tag oficial do evento, “#WorldCup2018”, seguido por “HOJE TEM COPA” e “Rússia x Arábia Saudita”, em referência aos times que disputarão a partida de estreia.

09:10 – Programação

A cerimônia de abertura da Copa de 2018 será focada nos shows musicais, sob a responsabilidade de Robbie Williams e Aida Garifullina. No entanto, uma dos maiores sucessos recentes de Williams, que fala justamente sobre uma festa russa, estará de fora da apresentação, prevista para começar as 11h30, no horário de Brasília.