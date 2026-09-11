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Fábio Faria mencionou Neymar em alerta a Vorcaro sobre festa secreta

Ex-ministro de Bolsonaro estava preocupado com vazamentos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 15h40 | Atualizado em 11 set 2026, 16h02
Neymar durante festa de réveillon
Neymar durante festa de réveillon (Reprodução/Instagram)
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Fábio Faria mencionou Neymar em alerta a Vorcaro sobre festa secreta Priorizar nos meus resultados Google

O ex-ministro das comunicações Fábio Faria usou um caso ocorrido com Neymar para alertar a Daniel Vorcaro sobre o risco de vazamento de uma festa privada organizada em São Paulo, em outubro de 2023 — com a presença de diversas autoridades e ao menos 120 mulheres.

Na conversa recuperada pela Polícia Federal, o marido de Patrícia Abravanel se mostra apreensivo, e pede que o banqueiro reduza o número de brasileiras na lista afim de evitar vazamentos. “Tem publicidade um vazamento desses. Ontem vazou a festa do Neymar”, escreve ele na troca de mensagens divulgada pela Piauí.

Vale destacar que Neymar não é investigado no caso Master, tendo sido mencionado apenas como um exemplo do perigo de vazamento. Isso porque, na véspera da conversa, uma festa realizada pelo atacante em sua mansão em Mangaratiba veio a público, repercutindo de maneira negativa pela presença de diversas mulheres. Na ocasião, a esposa do jogador estava viajando com a filha recém-nascida do casal.

Quanto custaram as festas do banqueiro?

De acordo com dados citados na CPI da fraude do INSS, Vorcaro teria gasto cerca de 111 milhões de reais em festas e eventos de luxo nos últimos dois anos.

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Essas reuniões incluíam noitadas frequentadas por convidados de diferentes esferas do poder público, e eram realizadas em destinos considerados exclusivos no Brasil e no exterior.

Entre os locais citados estão o Rio de Janeiro, Trancoso e Angra dos Reis e São Paulo, onde aconteceu o evento que faria temia vazamento. Reuniões também foram realizadas no exterior, com eventos realizados na França, Itália, Croácia, Marrocos, Espanha e Estados Unidos.

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