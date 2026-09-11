Abel Ferreira é punido por tribunal por chutar microfone em jogo

O treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, deverá cumprir três rodadas de suspensão no Campeonato Brasileiro por ter chutado um microfone durante uma partida, decidiu o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (11).

A equipe paulista perdeu no fim de semana passado a liderança do Brasileirão, desbancada pelo atual campeão Flamengo, tendo agora 53 pontos em 26 rodadas, um a menos que o novo líder.

O incidente que resulta em punição ocorreu na 25ª rodada, durante o empate em 1 a 1 fora de casa com o Mirassol.

“Abel Ferreira foi denunciado com base em imagens da transmissão” que “mostram o treinador chutando deliberadamente um equipamento de captação de áudio instalado junto ao gramado, utilizado pela equipe responsável pela transmissão da partida”, explica o STJD.

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O tribunal rejeitou nesta sexta-feira um recurso do clube paulista contra uma sanção inicial de dois jogos e a aumentou para três.

Abel Ferreira, de 47 anos, não poderá estar no banco no clássico de sábado contra o São Paulo nem nos compromissos seguintes do Palmeiras contra Grêmio e Bahia pelo Brasileirão. A punição não se aplica às competições internacionais.

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Na próxima quarta-feira, o time paulista visitará a LDU em Quito no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, após vencer por 1 a 0 a partida de ida em casa.

(AFP)