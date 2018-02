Andrés Sanchez é acusado de fraude em eleição no Corinthians

Derrotado na eleição para presidente do Corinthians, no último sábado, Paulo Garcia entrou com um processo alegando fraude no resultado do pleito que declarou Andrés Sanchez novo presidente do clube. O empresário entrou com processo contra a Telemeeting Brasil, responsável pelo processo de votação da eleição corintiana. A representação criminal foi feita no Juizado Especial Criminal (Jecrim), da Barra Funda.

A desconfiança da oposição corintiana veio após uma urna travar durante a eleição, precisando de reinicialização. A suspeita é de que os votos antes do problema técnico tenham sumido. Durante a eleição, Paulo Garcia e outro candidato, Antonio Roque Citadini, fizeram uma auditoria nas urnas com empresas de tecnologia independentes e ambas constataram problemas no pleito.

Os outros três candidatos derrotados também podem entrar na disputa judicial, casos de Citadini, Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior. Antes da eleição, também ocorreram diversas disputas judiciais. Citadini e Garcia chegaram a ter a candidatura impugnadas, mas reverterteram a decisão.

Segundo dados do Corinthians, foram 3.642 votos de associados. Sanchez venceu com 1.235 votos (33,9%), enquanto Garcia ficou em segundo, com 834 (22,9%). Citadini recebeu 803 votos (22%), Felipe Ezabella, 461 votos (12,6%) e Tuma somou 278 votos (7,6%). Foram ainda 18 votos em 13 brancos.