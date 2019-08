Paris Saint-Germain, Barcelona ou Real Madrid? Enquanto toda a Europa discute qual será o destino de Neymar, numa novela que envolve telefonemas, reuniões, ofertas mirabolantes com outros craques como moedas de troca e até sede de vingança do clube francês, o atacante brasileiro não parece muito preocupado. Nesta segunda-feira 12, Neymar viajou para Portugal, acompanhado de alguns “parças” e de seu pai e empresário, e curtiu momentos de lazer, devidamente registrados nas redes sociais.

O jogador mais caro de todos os tempos (o PSG desembolsou 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona, para onde ele deseja voltar) está na região litorânea do Algarve. Durante a noite de segunda, Neymar compareceu ao show da compatriota Paula Fernandes e chegou a subir ao palco. A dupla, claro, soltou a voz aos versos do hit “Juntos e Shallow Now”. “É o Bradley Cooper dos Sonhos”, brincou Paula, o comparando com o ator que faz dupla com Lady Gaga na canção original.

O show de Paula Fernandes ainda proporcionou um encontro inusitado: Neymar posou para fotos com Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo. Segundo a imprensa europeia, o PSG ofereceu Neymar à Juventus. O clube do craque português, no entanto, não demonstrou grande interesse.

Já nesta terça-feira 13, Neymar fez um passeio de barco no cenário paradisíaco do Algar de Benagil. Sem camisa, o atacante de 27 anos posou para fotos e não fez qualquer menção aos rumores sobre seu destino. Simultaneamente, dirigentes do Barcelona se reuniam com os do PSG na capital francesa.

O crescente interesse do Real Madrid fez com que os catalães acelerassem as conversas para tentar repatriar a peça que falta para o trio de ataque MSN (Messi-Suárez-Neymar).

O diretor-esportivo do Barcelona, Javier Bordás, e o secretário-técnico do clube, Eric Abidal, além do empresário brasileiro André Cury, que participou da contratação do atacante junto ao Santos, há seis anos, integram a delegação que embarcou para Paris, com o objetivo de dar continuidade as negociações.