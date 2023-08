A crítica do The New York Times a Xuxa, chamada de ‘Barbie do Brasil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O The New York Times deu amplo destaque a Xuxa em sua edição desta terça-feira, 15. Ela é apresentada como um fenômeno dos anos 1990 na televisão brasileira e no exterior, quando “seus lotavam os maiores estádios da América Latina. Ela tinha filmes e músicas de sucesso, suas próprias bonecas e seu próprio parque de diversões”. Em comparação com Barbie, Xuxa diz: “Ela vinha com um carrinho rosa. Eu vinha da nave rosa”.

A matéria ressalta o comparativo: “Assim como a famosa boneca, Xuxa também é branca, magra, loira e de olhos azuis. Em seu programa infantil, ela com frequência usava saias curtas e botas de cano alto ao sair de uma nave espacial decorada com lábios vermelhos gigantes. E, assim como a Barbie, ela se tornou ídola para seus fãs, que cresceram querendo ser como a Xuxa e seu elenco de dançarinas adolescentes brancas, as paquitas”.

O documentário de Xuxa é uma espécie de “acerto de contas com a Barbie da vida real”, como o jornal americano pondera em sua análise. Questões sobre diversidade, padrões de beleza e sexualização em seus shows estão no foco da análise da produção do Globoplay, conforme a repercussão nas redes sociais e na mídia dão conta.

