A acusação de Pedro Bial contra Marlene Mattos: ‘A loucura era tanta’

A cada semana, após divulgação de novo episódio do documentário sobre sua trajetória, Xuxa é alvo de especulações em torno de decisões que precisou tomar na carreira. Em meio a isso, um nome recorrente é o de sua ex-empresária, Marlene Mattos. No Domingão com Huck, neste domingo, 23, ela contou o que queria ter ouvido de Marlene, quem acusa de ter tido relação abusiva durante os 19 anos de trabalho juntas. “Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: ‘Cara, me desculpa’. Ela, inclusive, falou para o Pedro: ‘Eu não vou lá para pedir desculpa’. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer ‘eu mudei’. Eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 sou outra. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra”, disse.

Pela primeira vez, Pedro Bial, que dirigiu a produção, também deu sua opinião sobre a briga entre elas. “Marlene construiu uma fortaleza em torno da Xuxa. Essa fortaleza com o tempo se transformou numa prisão”, disse, dando detalhes do encontro entre as duas, que classificou de “bastante tenso”.

“Eu acho que a Xuxa teve a grandeza de encontrar com a Marlene de novo, e a Marlene teve a grandeza de ir lá. As duas acho que se certificaram de algumas coisas, se decepcionaram com outras, mas eu acho que ambas têm a dimensão e a noção da grandeza do que elas construíram. É uma história do show business, do entretenimento do Brasil e do mundo como não há outra. Numa época em que não havia diretoras mulheres na televisão. A Marlene era diretora superpoderosa num ambiente machista, num lugar onde não havia mulheres (…) “A loucura era tanta, era tanta, que a Marlene falava assim, não tem homem pra você. Só se fosse o Ayrton Senna. Aí quando o Senna aparece, aí ele vira monstro”.

