Marlene Mattos azedou romance de Xuxa com filho de presidente americano

Xuxa Meneghel falou sobre o romance que teve com o advogado John F. Kennedy Jr., mais conhecido como JFK Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. No segundo episódio de Xuxa, o documentário, que foi disponibilizado pelo Globoplay nesta quinta-feira, 20, a apresentadora afirma que o namoro foi arruinado por Marlene Mattos. “Eu achava ele um cara muito bonito e eu queria conhecer ele. Eu tinha uma limusine, fui encontrar esse cara. Ele andava de bicicleta, eu achava a coisa mais linda. E aí, eu fui sair pra jantar e não senti vontade de comer nada com aquele Deus na minha frente”, conta Xuxa.

Ao longo do encontro, JFK Jr. a convidou para conhecer seu bairro a pé. Eles foram caminhando juntos, mas sem perceber os paparazzi por perto. Os veículos americanos ligaram então para Marlene Mattos, pedindo autorização do uso das imagens. Ela as liberou de imediato. “Falei com ele, a gente marcou dele vir para o Brasil, mas logo depois saiu essa matéria e ele nunca mais ligou. Nunca mais falou, mas ele estava interessado”, conta Xuxa. Segundo a produtora Rosa Ganguzza, a exposição deixou o advogado intimidado: “A coisa que assustou ele é porque Marlene deu a fotografia dos dois para a imprensa americana. Eu negava [as fotos], e ela dava. Esse foi o motivo pra ele achar que não deveria continuar um relacionamento com ela [Xuxa]”.

