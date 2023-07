Os cinco surpreendentes fatos revelados no documentário sobre Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O novo documentário da Xuxa foi lançado no Globoplay nesta quinta-feira, 13, e apresenta as principais polêmicas da vida da artista. Dirigido por Pedro Bial, os cinco episódios apresentam os bastidores com a ex-empresária, Marlene Mattos, além de declarações sobre antigos relacionamentos com Pelé e Ayrton Senna.

No primeiro episódio, Xuxa já inicia falando de Pelé, com quem começou a namorar aos 17 anos, quando o jogador tinha 41. Os dois ficaram juntos por seis anos. Ela conta que foi ele quem a indicou para atuar no polêmico filme Amor Estranho Amor, de 1982. A relação dos dois foi marcada por traições. Em participação recente no videocast Quem Pode, Pod, a artista revelou que Pelé justificava suas traições com o argumento de que teria três personalidades diferentes.

Outro assunto que será abordado no segundo episódio é a polêmica do filme Amor Estranho Amor. Na produção, dirigida por Walter Hugo Khouri (1929-2003), Xuxa interpreta Tamara, uma prostituta que se envolve com um garoto de 12 anos, interpretado por Marcelo Ribeiro. Na série do Globoplay, os dois se encontram para discutir as polêmicas do filme. Na época das gravações, a apresentadora tinha entre 17 e 18 anos e foi acusada de pedofilia. O filme foi retirado de circulação anos depois, após decisões judiciais em favor de Xuxa.

A relação de Xuxa com o piloto Ayrton Senna também será tema do documentário. Eles namoraram durante dois anos após o fim de seu relacionamento com Pelé, e a apresentadora já revelou que guarda um grande carinho por Senna. No podcast Quem Pod, Pod, de Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank, ela revelou que terminou o namoro a pedido da ex-empresária Marlene Mattos.

Os bastidores com a diretora Marlene Mattos também são tema da produção do Globoplay. Já no primeiro episódio, o segurança particular de Xuxa, Magno Chaves, confirmou que Marlene a trancava nos quartos dos hotéis, sempre justificando que seria pela segurança da apresentadora. O assunto da relação entre as duas veio à tona recentemente, com declarações de Xuxa de que seria manipulada pela ex-presária.

O reencontro de Xuxa com Marlene, que aconteceu após 19 anos sem contato, em um dos episódios da produção da Globoplay, reverberou nos últimos dias. A empresária e a artista romperam ligações em 2002, após mais de 20 anos trabalhando juntas. Durante participação no podcast de Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank, a apresentadora contou que sua mãe, Alda Meneghel, não gostava da conduta de Marlene e já tinha alertado a filha.

