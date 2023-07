A revelação de Xuxa sobre produção de seus discos de sucesso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os discos de Xuxa Meneghel se tornaram verdadeiros fenômenos da indústria fonográfica dos anos 1990. A cada novo lançamento, marcas estratosféricas eram alcançadas com as vendagens. No segundo episódio de Xuxa, o Documentário, disponível no Globoplay, a apresentadora fez uma revelação surpreendente: Ela odiava cantar. “Não gostava, nunca gostei, nunca fui de cantar em banheiro, nunca fui de cantarolar. Não me lembro de ouvir músicas minhas, eu ouvia por obrigação, pra dizer assim ‘tá ok, tá legal’”, desabafou.

Na entrevista também são ouvidos os compositores Paulo Massadas e Michael Sullivan, Xuxa admitiu que demorou para cantar para os produtores. “O problema maior era o medo que você sentia. Era ‘isso é muita obrigação pra mim e eu não sou isso’”, diz Sullivan, um dos responsáveis pelos hits. Massadas detalha como eram feitas as gravações: “Ele ficava na mesa, eu colocava uma voz guia no tom dela. Quando ela botava o fone, ouvia a minha voz para sair em cima da voz. Eu segurava a mão dela pra dar o ritmo e eu fingia que estava cantando com ela”.

