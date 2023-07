Documentário de Xuxa enaltece exageros do ‘JN’ no nascimento de Sasha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No terceiro episódio do documentário disponível no Globoplay, é exibido como o nascimento de Sasha Meneghel virou notícia até no Jornal Nacional. Nascida no Rio em 28 de julho de 1998, a filha de Xuxa já nasceu com status de celebridade. Foram quase dez minutos de reportagem com imagens da gestação e dos instantes depois do nascimento. O exagero noticioso dado no telejornal de maior audiência do país ainda hoje é assunto debatido em faculdades de comunicação. O documentário, entretanto, não faz uma crítica do tempo dado a esta notícia. Pelo contrário, só reforça o teor do “interesse público” pela filha da apresentadora.

O quarto da maternidade preparado com dez dias de antecedência, o papel de parede e quadros especiais com leões, o primeiro banho e a troca de fraldas foram detalhados com imagens oferecidas pela empresária Marlene Mattos. Neste terceiro episódio da produção, Xuxa relata o quanto a exacerbação da vida íntima de sua filha recém-nascida a incomodava. “Marlene que gravou e exibiu. Eu não queria aquilo, me senti muito mal com aquilo. Porque eu sabia que eu era a pessoa pública, não minha filha. É como se eu tivesse sido violentada ali. Era minha filha, não tinha o direito de fazer isso. (…) Ali eu vi que não queria que ninguém fizesse com ela o que estavam fazendo comigo”, afirma a apresentadora.



