A nova alfinetada de Marlene Mattos em Xuxa

No documentário do Globoplay sobre a trajetória de vida de Xuxa, tanto a apresentadora quanto Marlene Mattos, sua ex-empresária, não se entendem após o reencontro marcado por anos afastadas. Segundo Xuxa, o momento foi decepcionante. Agora, com a repercussão dos episódios disponibilizados a cada semana, a troca de farpas tem sido por entrevistas na TV ou, no caso de Marlene, via redes sociais.

Sua antiga empresária publicou um post irônico neste domingo, 23, em que se lê: “E do alto da minha vassoura, eu aprecio as estrelas”. Isso porque, para muitos, Marlene é tachada como “bruxa” nas falas de Xuxa. Isso ainda vai render pelas próximas semanas…

