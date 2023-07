O ‘inferno’ feito por Marlene Mattos no namoro de Xuxa com Ayrton Senna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Xuxa e Ayrton Senna namoraram por quase dois anos. Ela relata no terceiro episódio do documentário disponível no Globoplay, que não estava falando mais com o piloto no ultimo ano de sua vida, em 1994, quando ele já estava namorando Adriane Galisteu. Na produção, ela dá detalhes do começo do namoro: “Ele mandou um aviãozinho para me buscar. Depois perguntou quanto tempo do hotel que ele estava até chegar onde eu morava. Eu falei quinze minutos. Em cinco ele chegou cantando pneu. (…) A gente não se beijou logo ou se cumprimentou. A gente encontrou as mãos, ficou se cheirando… Depois de quinze dias começou o namoro. Tudo com ele era muito rápido. Ele vivia como se estivesse no último dia da vida dele. A gente gostava das mesmas coisas, tive uma conexão muito grande com ele”.

Xuxa também relata por que terminou a relação, mesmo gostando muito de Senna. O motivo foi a pressão de sua empresária, Marlene Mattos. “Foi um inferno, Marlene infernizava minha vida com ele. Dizia que eu tinha que escolher entre meu trabalho e ele. Sempre que eu ficava com ele, sabia que teria um dia de cão no dia seguinte. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia (do namoro), que mandou eu escolher o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho”. Xuxa revela ainda que ficou dois anos sem beijar ninguém depois da morte do ex-companheiro.

