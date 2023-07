O novo projeto de Xuxa após polêmico documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a polêmicas do documentário sobre sua trajetória profissional, disponível no Globoplay, Xuxa Meneghel está prestes a estrear outra empreitada. Estrelado por ela, Uma Fada Veio Me Visitar é adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças para os cinemas. Com roteiro assinado pela própria autora, em parceria com Patrícia Andrade (Entre Irmãs), e direção de Vivianne Jundi (Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano), o filme chega ao circuito nacional no feriado de 12 de outubro.

Na trama, a Fada Tatu, interpretada por Xuxa, é escolhida para transformar as adolescentes Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas. Depois de passar quatro décadas congelada, Tatu tenta realizar a missão ao mesmo tempo em que se adapta às mudanças dos tempos atuais, como as roupas e o celular. O filme marca a volta de Xuxa aos cinemas, após intervalo de 14 anos, quando coestrelou Xuxa em O Mistério de Feiurinha, ao lado da filha, Sasha, em 2009.

Leia também: A explicação de Xuxa para ausência de paquitas negras

Os cinco surpreendentes fatos revelados no documentário sobre Xuxa

A resposta de Marlene Mattos à onda de críticas de Xuxa

Xuxa relembra assédios no início da carreira

Como a mãe de Xuxa reagia a suposta manipulação de Marlene Mattos

Continua após a publicidade

Xuxa revela por que Marlene Mattos impôs término com Ayrton Senna

Marlene Mattos publica indireta após repercussão de encontro com Xuxa

Adriana Bombom recorda perrengue dos tempos como assistente de Xuxa

A briga que distanciou Xuxa de sua paquita mais famosa

Marlene Mattos azedou romance de Xuxa com filho de presidente americano

A revelação de Xuxa sobre produção de seus discos de sucesso

A acusação de Pedro Bial contra Marlene Mattos: ‘A loucura era tanta’

A nova alfinetada de Marlene Mattos em Xuxa

A ironia de Marlene Mattos ao se reunir com outro ex-empresário de Xuxa

Continua após a publicidade

Siga