A ironia de Marlene Mattos ao se reunir com outro ex-empresário de Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto Marlene Mattos está no centro das atenções após o documentário de Xuxa ir ao ar no Globoplay com novos episódios a cada semana, a ex-empresária da apresentadora tem publicado indiretas nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 24, ela divulgou um encontro com Luiz Claudio Moreira, também ex-empresário de Meneghel, que move processo contra ela na Justiça. “Sempre muito bom encontrar amigos. Papo bom demais com doutora Carolina Moraes e doutor Luís Cláudio Moreira”, escreveu Marlene em seu Instagram, em uma foto ao lado de Luiz e da advogada Carolina Moraes. Luiz foi responsável por cuidar da carreira de Xuxa após o rompimento com Marlene. Em 2016, ele processou a apresentadora pela divisão justa da sociedade, alegando que, diante de agressões e tratamento rude, não foi possível manter qualquer acordo com a apresentadora. Uma provocação e tanto.

Leia também: A explicação de Xuxa para ausência de paquitas negras

Os cinco surpreendentes fatos revelados no documentário sobre Xuxa

A resposta de Marlene Mattos à onda de críticas de Xuxa

Xuxa relembra assédios no início da carreira

Como a mãe de Xuxa reagia a suposta manipulação de Marlene Mattos

Xuxa revela por que Marlene Mattos impôs término com Ayrton Senna

Continua após a publicidade

Marlene Mattos publica indireta após repercussão de encontro com Xuxa

Adriana Bombom recorda perrengue dos tempos como assistente de Xuxa

A briga que distanciou Xuxa de sua paquita mais famosa

Marlene Mattos azedou romance de Xuxa com filho de presidente americano

A revelação de Xuxa sobre produção de seus discos de sucesso

A acusação de Pedro Bial contra Marlene Mattos: ‘A loucura era tanta’

A nova alfinetada de Marlene Mattos em Xuxa

Continua após a publicidade

Siga