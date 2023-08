O falso choro que foi ao ar na despedida de Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O documentário sobre a trajetória da Xuxa, disponível no Globoplay, tem levantado muitos bastidores da época de ouro da apresentadora, como a briga com a ex-empresária Marlene Mattos. Em um dos trechos, no terceiro episódio, é apresentado o último programa do Xou da Xuxa, que foi ao ar no dia 31 de dezembro de 1992. O momento contou com a participação da cantora Patricia Marx fazendo um número musical com Simony, Andréa Veiga e Angel. Patricia fez uma desabafo, nas redes sociais, revelando os bastidores da despedida. A cantora revelou a ordem que recebeu da diretora do programa, Marlene, antes de começar a gravar. “Antes da gravação, a Marlene falou pra todo mundo chorar…E como vocês podem ver, eu não consegui… Estava achando aquilo tudo muito bizarro”, desabafou Patrícia, que fez sucesso nos anos 80 ao integrar o grupo infantil Trem da Alegria.

