A consequência sofrida por Bárbara Borges ao elogiar Marlene Mattos

Bastou que a ex-paquita e atriz Bárbara Borges viesse a público elogiar Marlene Mattos, durante uma entrevista, que Xuxa logo deixou de segui-la nas redes sociais. Essa atitude deixou Bárbara abalada. Diante da repercussão que sua declaração tomou, a ex-paquita postou um vídeo – com cara de choro – explicando suas declarações: “Tudo que falei foi em relação à minha experiência, à minha época de Paquita, o que eu vi do documentário, apenas do primeiro episódio. Falei, realmente, que eu, Bárbara, não tenho mágoa da Marlene, dos esporros que vivi”, disse ela, sem nem assistir aos outros dois episódios já disponíveis no Globoplay. Sua fala não foi suficiente para conter as críticas dos fãs, que a acusam de negligenciar as denúncias de assédio moral sofridas por Xuxa na época que trabalho com Marlene.

A coluna então procurou Bárbara, para que ela pudesse enfim se explicar de uma vez por todas. Na saída da estreia da peça de Susana Vieira, em cartaz no Rio, no sábado, 29, ela assim se expressou: “Eu fiz uma live antes de vir para cá, não quero mais alimentar essa polêmica. Não quero ficar falando para gerar informações maldosas, que vão repercutindo e disseminando matérias que não são verdadeiras. Eu realmente fui muito mal interpretada. Dei uma entrevista, tiraram um trecho do contexto, colocaram como uma defesa (à Marlene). Falei da minha época de paquita, da minha experiência particular, só isso. As pessoas falam o que querem com irresponsabilidade. Estou muito chateada com tudo isso, de verdade”.

Em entrevista ao site Metrópoles, a ex-paquita havida declarado no começo da semana passada que tem “muita gratidão pela Marlene”. “Também conheci um lado coração dela. E tive vários momentos em que eu tive ajuda dela”, disse. Xuxa segue atentíssima a essas declarações, como se percebe.

