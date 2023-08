Tudo sobre o esperado e tenso reencontro de Xuxa e Marlene Mattos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No aguardadíssimo quarto episódio do documentário disponível no Globoplay, Xuxa e Marlene Mattos ficam cara a cara e passam a limpo seus passados. O encontro entre elas, brigadas e sem se falar por 19 anos, é uma das cenas mais esperadas da produção. “Eu só tive dois amores na minha vida. Um foi minha avó que levarei para sempre. O outro foi a Xuxa”, diz Marlene. Xuxa então revela que quis terminar a relação profissional porque a empresária lhe disse, certa vez, em casa, que não gostava de criança. “Você sabe que foi aquilo que me fez querer parar de trabalhar com você? Eu nunca mais quis olhar na sua cara por isso, sabia?”, questiona a apresentadora. Marlene recusa ter dito isso e afirma que não se desculparia por algo que não se lembrava.

Em outro momento do encontro, tensão redobrada: Xuxa diz que Marlene fez mal às paquitas. “Você sabe o que você fez com as paquitas?”. Mas ouve como resposta uma defesa também sem mea culpa. “Eu exigia muito. Elas hoje só vivem de ser paquitas e eu exigia nota na escola, comportamento”. Xuxa ainda rebate: “Ao mesmo tempo dizia que elas não podiam ser gordas”. Por fim, ouve algo que a deixa desnorteada: “Se elas não eram paquitas, ninguém sabia que elas existiam”.

Momentos depois, a apresentadora narra situações que definiu como “cárcere privado” – como as vezes em que tinha seu quarto trancado pela então empresária. “Ficava presa em um hotel e as pessoas riem disso. Ela me trancava para eu não sair”. Marlene retruca: “Não era prisioneira”. Mas Xuxa revida: “Era, sim, era um cárcere privado ao ponto de eu esmurrar a porta e ninguém abrir”. O embate mais inusitado se dá quando Marlene afirma: “Nós éramos um casal, só que sem sexo”. Xuxa então relembra de quando Marlene chegou a acompanhá-la num exame ginecológico. “Ela não deixava ninguém chegar perto de mim que teve um momento que eu falei: “quer?”. Se não quer, deixa outra pessoa pegar. Porque todo mundo achava que a gente era um caso”. Foi então que Marlene contou sobre ter espionado o exame de Xuxa: “Eu lembro que ela foi fazer um exame ginecológico e eu falei pro médico: ‘deixa eu ver’“, diz, aos risos. “E eu disse que não, porque aí todo mundo ia achar que a gente era um casal mesmo”, respondeu a apresentadora. “E eu vi. Queria saber se estava tudo bem”, declarou Marlene. “Ela realmente me conhece internamente, profundamente“, brincou Xuxa, num brevíssimo momento de leveza na gravação. Elas terminam o bate-papo sem um abraço.

