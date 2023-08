As cinco perguntas que documentário da Xuxa não responde

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nas últimas semanas, o público foi bombardeado com informações dos bastidores dos programas de Xuxa na TV Globo, sua relação complicada com a empresária Marlene Mattos e os desdobramentos de relacionamentos com Pelé e Ayrton Senna. Mas a produção do Globoplay deixa algumas perguntas no ar.

Se Xuxa percebeu que sofria assédio nos desmandos de Marlene, por que resolveu dar sua filha, Sasha , para que a empresária batizasse, quando já estava prestes a romper a parceria de décadas?

, para que a empresária batizasse, quando já estava prestes a romper a parceria de décadas? Por que o documentário não aborda as brigas de Xuxa com o pai? Eles ficaram sem se falar por anos e as pazes foram feitas ao vivo, no palco de um dos seus programas da TV Globo.

A Globo tinha noção de que as paquitas, todas menores de idade, não estavam frequentando as aulas com regularidade? Várias delas já deram declarações de que era inviável manter a carga de estudos dentro da normalidade.

O exagero de quase dez minutos de reportagem sobre o nascimento de Sasha no Jornal Nacional não é mencionado de forma crítica na produção, algo ainda hoje bastante debatido entre comunicadores. Houve alguma retaliação posterior da direção quanto a esta exposição toda, já que a própria Xuxa diz num dos episódios que se sentiu invadida?

não é mencionado de forma crítica na produção, algo ainda hoje bastante debatido entre comunicadores. Houve alguma retaliação posterior da direção quanto a esta exposição toda, já que a própria Xuxa diz num dos episódios que se sentiu invadida? Xuxa se coloca como vítima em todas as ocasiões. Mas nunca teve vontade de bater de frente com Marlene, nem pautas como a ausência de paquitas negras em seu programa? Sua inocência era grande o suficiente para se abster de todo e qualquer assunto, a ponto de apenas Marlene ser pintada como vilã?

Leia também: A explicação de Xuxa para ausência de paquitas negras

Os cinco surpreendentes fatos revelados no documentário sobre Xuxa

A resposta de Marlene Mattos à onda de críticas de Xuxa

Xuxa relembra assédios no início da carreira

Como a mãe de Xuxa reagia a suposta manipulação de Marlene Mattos

Xuxa revela por que Marlene Mattos impôs término com Ayrton Senna

Marlene Mattos publica indireta após repercussão de encontro com Xuxa

Adriana Bombom recorda perrengue dos tempos como assistente de Xuxa

A briga que distanciou Xuxa de sua paquita mais famosa

Continua após a publicidade

Marlene Mattos azedou romance de Xuxa com filho de presidente americano

A revelação de Xuxa sobre produção de seus discos de sucesso

A acusação de Pedro Bial contra Marlene Mattos: ‘A loucura era tanta’

A nova alfinetada de Marlene Mattos em Xuxa

A ironia de Marlene Mattos ao se reunir com outro ex-empresário de Xuxa

O novo projeto de Xuxa após polêmico documentário

O ‘inferno’ feito por Marlene Mattos no namoro de Xuxa com Ayrton Senna

Documentário de Xuxa enaltece exageros do ‘JN’ no nascimento de Sasha

A consequência sofrida por Bárbara Borges ao elogiar Marlene Mattos

O falso choro que foi ao ar na despedida de Xuxa

Continua após a publicidade

Siga