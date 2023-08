O país que mais rendeu faturamento a ‘Barbie’ – e o de pior desempenho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O lançamento duplo de Barbie, de Greta Gerwig, e Oppenheimer, de Christopher Nolan, promoveu um importante movimento para o cinema mundial. Os dois filmes, apesar das temáticas distintas, restauraram a bilheteria dos cinemas aos números pré-pandemia. Em 13 de agosto, a comédia estrelada por Margot Robbie ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em todo o mundo (ganhando 1,18 bilhão de dólares até o momento). Essa quantia faz de Gerwig a primeira diretora solo feminina a atingir tal marca.

Com quatro finais de semana desde a estreia no dia 21 de julho, o filme da boneca dominou as bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá, arrecadando mais de 526,3 milhões de dólares em 13 de agosto – a maior até o momento. Já em outros países, a estreia do filme foi atrasada, o que gera uma pior bilheteria. No Japão estreou em 11 de agosto com 1,4 milhão de dólares, assim como nos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, nos quais foi lançado após enfrentar um atraso, supostamente devido a seus temas progressistas.

