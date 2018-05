Ao vivo: após 10 dias de greve, aos poucos país volta ao normal

A greve dos caminhoneiros chega ao seu décimo dia nesta quarta-feira, 30, com a retomada gradual do abastecimento e a redução dos pontos de bloqueio. Durante a tarde de terça, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) divulgou uma nota em que afirma que a greve dos caminhoneiros foi “extraordinária”, mas que o movimento começa a sofrer um desgaste desnecessário. O documento aponta que a pauta de reivindicações – entre os itens a redução do preço do diesel e uma nova política de preços para os fretes – foi plenamente atendida pelo governo. Outro movimento que poderia complicar ainda mais a situação de abastecimento, a greve dos petroleiros, marcada para esta quarta-feira, foi declarada ilegal pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). O tribunal estipulou multa diária de 500.000 reais, em caso de descumprimento.

Veja as últimas notícias sobre a greve dos caminhoneiros:

07:44 – Petroleiros desafiam Justiça do Trabalho e iniciam greve em refinarias



A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou, via redes sociais, que a greve da categoria começa nesta quarta-feira, 30, apesar de o Tribunal Superior do Trabalho (TST) ter considerado o movimento ilegal na véspera. “Não vamos arregar para a Justiça do Trabalho”, disse o coordenador geral da FUP, José Maria Rangel, em vídeo distribuído pela entidade. “A greve está mantida.”

07:33 – Indústrias de alimentos voltam à ativa aos poucos

As grandes indústrias de alimentos do país chegaram a uma situação-limite e estão empenhadas em retomar a atividade das fábricas e a distribuição de produtos. Na terça-feira, 29, a catarinense Aurora anunciou que, após quatro dias de paralisação, os funcionários vão voltar ao trabalho nesta quarta-feira, 30. A ideia da empresa é cumprir a determinação da Justiça de retorno às atividades. A empresa afirmou que a Aurora negociará com caminhoneiros e recorrerá à força policial, se necessário, para garantir o escoamento da produção.