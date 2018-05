Greve: país tem sete aeroportos sem combustível

A greve dos caminhoneiros, que completou 10 dias nesta quarta-feira, provoca o desabastecimento dos aeroportos. Levantamento divulgado hoje pela Infraero informa que sete aeroportos estão sem combustíveis. São eles: São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Palmas (TO), Imperatriz (MA) e Londrina (PR).

Em nota, a administradora de aeroportos informa que “alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível nos terminais de origem e destino”.

De acordo com a Infraero, as aeronaves que chegarem a esses aeroportos só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.

Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. Até as 8h, a Infraero havia contabilizado 11 voos cancelados, o equivalente a 11% dos planejados para aquele horário.