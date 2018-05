Com crise, hotel de Campos do Jordão vai buscar turista em casa

Para evitar cancelamento de reservas por causa da falta de combustíveis, um hotel de luxo em Campos do Jordão (SP) decidiu oferecer o transporte para os turistas no feriado de Corpus Christi. A data abre a temporada na cidade e o índice de cancelamento de reservas chega a 30% na rede hoteleira, de acordo com o Sindicato de Hotéis e Pousadas.

O Hotel Toriba tem pacotes que variam entre 6.800 reais o quarto para duas pessoas a 24,2 mil reais no caso do chalé para até seis pessoas no feriado.

O hotel contratou vans para fazer a viagem, que inclui buscar o hóspede na porta de casa. A “cortesia” é dada a turistas com viagens com limite de no máximo de três horas de duração. De acordo com o empreendimento, quatro famílias que tinham estadia reservada solicitaram o serviço até esta quarta-feira, 30.

“Temos clientes que sonham com a estadia aqui, que se planejaram, além dos nossos clientes fiéis que ocupam todos anos nessa época. A nossa ideia é beneficiar os dois lados, já que esse também é o melhor feriado para o turismo local”, explicou o dono do hotel, Aref Farkouh.

Além do transporte, o turista que quiser esperar um dia a mais, até a segunda-feira, 4, para deixar a cidade, por causa do movimento das estradas, vai ganhar uma estadia.