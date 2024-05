O próximo astro internacional a se apresentar em Copacabana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para celebrar seus 30 anos de carreira, Andrea Bocelli estará no hotel Fairmont Rio, localizado no finalzinho da orla de Copacabana, para uma apresentação única. O evento marcado para domingo, 19, não será apenas um show, mas uma “experiência épica de música e emoção”, conforme divulga o próprio hotel. O tenor italiano se apresenta ao lado de seu filho, Matteo, em um recital especial ambientado ao pôr do sol na piscina do local. Ao contrário do “esquema Madonna“, o acesso a este show será exclusivo para hóspedes. Por isso, o pacote especial de estadia de 18 a 20 de maio, que inclui café da manhã, almoço, jantar e um coquetel pré-recital no dia 19, além de outras experiências, sai a partir de 50 mil reais.