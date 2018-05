Entidade de petroleiros diz que greve não prejudica abastecimento de posto

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou nesta terça-feira que a greve da categoria não causará problemas de abastecimento de combustível no país. A partir desta quarta, mais postos de gasolina começaram a receber combustível – a estimativa das distribuidoras é de que ao menos uma semana será necessária para a normalização do abastecimento.

Os petroleiros paralisaram suas atividades por 72 horas em favor do movimento dos caminhoneiros, pela redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis e pedindo a saída de Pedro Parente do comanda da estatal, entre outras reivindicações.

“Os tanques das refinarias estão abarrotados de derivados de petróleo, em função dos protestos dos caminhoneiros. A nossa greve é para defender o Brasil, é para que os brasileiros paguem um preço justo pelo gás de cozinha e pelos combustíveis”, afirmou o coordenador geral da FUP, José Maria Range.

Ainda segundo ele, o movimento de 72 horas é uma advertência – a paralisação pode acabar sendo por tempo indeterminado, de acordo com a FUP.

Na terça-feira, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) declarou que o movimento grevista era ilegal. “Não vamos arregar para a Justiça do Trabalho”, disse o coordenador geral da FUP, José Maria Rangel, em vídeo distribuído pela entidade. “A greve está mantida.