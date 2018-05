Após 5 quedas seguidas, Petrobras sobe preço da gasolina nas refinarias

Depois de cinco reduções seguidas no preço da gasolina, a Petrobras anunciou nesta quarta-feira 30 o aumento do custo do combustível nas refinarias. O reajuste de 0,74% vale a partir desta quinta-feira. Com isso, o preço do combustível saiu de 1,9526 reais para 1,9671 reais.

O último reajuste tinha sido anunciado na segunda-feira 21, quando teve início a greve dos caminhoneiros. De lá para cá, a companhia realizou cinco cortes seguidos no preço da gasolina nas refinarias.

Essa nova alta faz parte da política de preços adotada pela Petrobras desde 3 de julho do ano passado, que prevê que o custo dos combustíveis no país acompanhará a cotação do petróleo no mercado internacional. Com isso, os reajuste ou reduções de valores podem ocorrer diariamente, e esse foi um dos motivos para a paralisação dos caminhoneiros em todo o país deflagrada na segunda-feira 21.

O valor do diesel segue congelado nas refinarias. De acordo com acordo entre a Petrobras, governo e caminhoneiros, o litro do combustível ficará congelado por quinze dias.

Segundo cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),o óleo diesel subiu 56,5% na refinaria desde o início da nova política de preços e passou de 1,5006 reais para 2,3488 reais (sem contar os impostos).