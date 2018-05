Vigilância apreende carne estragada em caminhão e alerta para riscos

A Vigilância Sanitária de Barretos, cidade do estado de São Paulo, apreendeu 600 quilos de carne de porco estragada na última segunda-feira após uma denúncia anônima. O produto foi encontrado dentro de um caminhão estacionado próximo a uma manifestação de caminhoneiros, que participavam da greve da categoria.

Os agentes da vigilância encontraram 18 peças de carne em estágio inicial de apodrecimento e sem refrigeração adequada. Os produtos seriam entregues em um supermercado da região de Barretos.

O caminhão-baú, utilizado no deslocamento da mercadoria, estava parado no km 425 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima há dois dias, de acordo com o coordenador da vigilância sanitária de Barretos, Marco Antônio Rocha Silva. Segundo ele, o veículo não era apropriada para o transporte de carne.

Após verificação dos agentes sanitários, a carne foi considerada imprópria para o consumo humano – o supermercado responsável pelo produto foi notificado. Agora, o estabelecimento tem dez dias para apresentar defesa pelos crimes contra a saúde pública e transporte de alimento impróprio para o consumo humano. A multa pode variar entre 500 reais a 10.000 reais.