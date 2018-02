Sem Neymar, PSG vence e avança à semifinal da Copa da França

Mesmo sem a presença do brasileiro Neymar, com lesão no quinto metatarso do pé direito, o PSG venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0, em Paris, e se classificou para as semifinais da Copa da França. Di María, duas vezes, e Cavani marcaram os gols da equipe.

O primeiro veio nos acréscimos do primeiro tempo. Draxler tocou no meio, Di María dominou e chutou. A bola ainda desviou no zagueiro do time de Marselha antes de entrar. Logo com dois minutos da segunda etapa, Berchiche cruzou da esquerda e a bola passou por todo mundo até chegar em Di María, que, sem marcação, fez o segundo.

Aos 36 minutos, o time do PSG tabelou na entrada da área até Verratti levantar a bola perto da marca do pênalti para Draxler, que ajeitou de cabeça para Cavani fechar o placar.

Um sorteio nesta quarta-feira definirá o adversário do PSG nas semifinais. Até o momento, Les Herbiers e Chambly estão classificados. O outro semifinalista virá do jogo entre Caen e Lyon, nesta quinta.