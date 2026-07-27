O que dizem os gestos de Neymar em empate do Santos e suas falas no vestiário

Ler Resumo





Neymar marcou pelo Santos em empate com a Chapecoense e celebrou com provocação ligada ao pôquer. A partida gerou polêmica: surgiram rumores de cobranças ríspidas do craque a jovens colegas. Neymar, contudo, negou ter mirado nos mais novos, afirmando que a cobrança foi geral ao time. Entenda a repercussão completa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar defendeu o Santos contra Chapecoense na noite deste sábado, 25. Diante de seus torcedores na Vila Belmiro, o Peixe ficou no empate por 2 a 2. O jogador abriu o placar no primeiro tempo com um gol.

No entanto, o que chamou atenção foi a comemoração. Ele simulou na beira do gramado uma distribuição de cartas, como se faz no pôquer – que o próprio andou jogando (e perdendo) recentemente, logo após a Copa do Mundo. A provocação seria uma resposta a tantos comentários que Neymar vem recebendo por divulgar a jogatina em suas redes sociais.

Um outro momento dessa partida repercutiu bastante. No intervalo do empate, o camisa 10 teria feito cobranças em tom excessivo ao meia Gabriel Bontempo e ao zagueiro João Ananias, além de questionamentos duros ao fim da partida.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Segundo apuração do ge, Neymar disse que Bontempo disputaria a Série B na próxima temporada. Já Ananias, autor de um gol contra na etapa final, também teria sido alvo de críticas que colocaram em dúvida sua qualidade técnica.

Em suas redes sociais, Neymar afirmou que não houve cobrança aos mais jovens. “Estou vendo que está saindo algumas coisas de que eu cobrei os jovens dentro do vestiário… Totalmente mentira. Quem repassou isso, por favor, não faça isso, não minta. Pode perguntar para quem quiser, quem estava dentro do vestiário. Foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, o Lucas (Veríssimo), o Arão, o Gabi… o Brazão. E nos cobramos, obviamente. A gente quer vencer, somos competitivos, queremos vencer. Mas não teve cobrança nos jovens não. Isso não vou aceitar. Não vou aceitar essas mentiras que vocês soltam na internet, não”, declarou.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade