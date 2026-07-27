Destaque da Copa, Vozinha receberá maior salário da carreira em novo clube

Um dos principais destaques da Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha aproveitou a projeção conquistada durante o torneio para garantir o maior salário que já recebeu em sua carreira. Após liderar Cabo Verde a uma campanha histórica em direção à fase eliminatória do torneio, o jogador de 40 anos assinou com o Colo-Colo, do Chile, por valores inéditos até então.

De acordo com informações divulgadas pela Rádio ADN, do Chile, Vozinha receberá 47 milhões de pesos chilenos mensalmente (aproximadamente 254 mil reais) em um contrato válido por 18 meses — ao final dele, o cabo-verdiano terá embolsado mais de 4 milhões de reais.

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