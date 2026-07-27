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Esporte

Por que Vozinha escolheu o Colo-Colo, que lidera o campeonato chileno

Goleiro da seleção de Cabo Verde, sensação da Copa do Mundo, foi especulado pelo Inter Miami, mas preferiu o projeto do tradicional clube latino-americano

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 10h51 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h38
Goleiro de pele morena e barba, vestindo uniforme amarelo e luvas brancas, sorri com os braços erguidos em comemoração no campo de futebol. Torcida e placas de publicidade desfocadas ao fundo
Vantagens da fama: sucesso repentino de Vozinha sensibilizou o governo americano (Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
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O Colo-Colo oficializou a contratação do goleiro cabo-verdiano Vozinha, aos 40 anos, sensação da Copa do Mundo de 2026 depois de parar seleções como Espanha e Argentina e somar cerca de 30 milhões de seguidores nas redes sociais. A chegada, a custo zero, reforça um elenco que lidera com folga o Campeonato Chileno — quase 80% de aproveitamento e 12 pontos de vantagem — e aposta na experiência internacional do veterano. O atleta é esperado em Macul, na terça-feira, 28.

No papel, o negócio é vantajoso para o “Cacique”: sem custos de direitos federativos, já que o goleiro estava livre no mercado após deixar o GD Chaves, de Portugal, o vínculo foi fechado por 18 meses, divididos em um contrato inicial de seis meses com cláusula de extensão até o fim de 2027, condicionada ao desempenho em campo.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Financeiramente, Vozinha dá um salto: sai dos cerca de 10 mil dólares mensais que recebia na Europa para embolsar perto de 25 mil dólares  — quantia ainda distante dos salários dos principais nomes do elenco, caso de Arturo Vidal. Uma curiosidade também o aguarda fora de campo: as regras da liga chilena não permitem apelidos na camisa, então o cabo-verdiano vai atuar com o sobrenome de registro, Évora Dias, estampado nas costas.

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O Inter Miami de Beckham e Messi chegou a demonstrar interesse na contratação de Vozinha, mas ele preferiu um projeto que o valorizasse pelo rendimento dentro de campo, não como jogada de marketing. O Colo-Colo ofereceu justamente isso: a chance real de disputar taças nacionais e torneios da Conmebol. Ainda assim, nada está garantido — o técnico Fernando Ortiz já avisou que a titularidade será disputada, e o veterano vai encontrar pela frente a concorrência direta do jovem Gabriel Maureira, atual dono da posição.

É esse conjunto — nível competitivo elevado, salário ainda moderado para os padrões do clube, uma regra inusitada sobre o nome na camisa e a briga aberta por posição — que resume o que Vozinha vai encontrar no futebol chileno. Para o Colo-Colo, trata-se de um movimento de baixo risco financeiro e alto potencial midiático e esportivo. Para o goleiro, a transferência representa o palco ideal para o capítulo final de sua carreira: reconhecimento financeiro aliado à chance de ser protagonista em um dos gigantes do continente.

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